Chủ tịch xã ở Nghệ An kể lại lúc bị trưởng công an xã bắn

“Tôi ra ngăn, nào ngờ anh ấy nổ súng thật…”

Hai ngày sau khi xảy ra sự việc, hiện tại ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch UBDN xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã ổn định sức khỏe.

Sáng 11/11, trao đổi với phóng viên, ông Thanh cho biết mình đã đến cơ quan làm việc.

Khu vực xảy ra vụ việc

“Hôm nay là thứ 7, nhưng có cuộc họp ở xã nên tôi vẫn đi làm bình thường. Trưa và tối, tôi mới đến bệnh viện để tiêm. Ngày 9 và 10/11, dù ở viện nhưng tôi vẫn chỉ đạo anh em ở nhà làm việc bình thường, mọi hoạt động tại UBND xã vẫn ổn định. Sự việc đáng tiếc xảy ra vì anh Thấu uống quá chén nên không làm chủ được bản thân”, ông Nguyễn Đình Thanh cho biết.

Ông Thanh kể lại, lúc bị Trưởng công an xã Nguyễn Ngọc Thấu bắn: “Lúc đó, anh ấy đến trụ sở trong tình trạng đã uống rượu. Thấy anh ấy cầm súng nên mọi người bỏ chạy. Là Chủ tịch xã, cũng là người mà anh Thấu “nể” nhất ở cơ quan này, nên tôi tới can ngăn, nào ngờ anh ấy lại nổ súng. Có nhiều phát súng nổ, nhưng tôi bị trúng 4 viên đạn vào vai. Khi tới bệnh viện các bác sĩ đã phẫu thuật lấy ra. Cá nhân tôi và anh Thấu không có mâu thuẫn gì, khá thân nhau, anh ấy cũng rất nể và nghe lời khuyên của tôi. Trong công việc, chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt”.

Ông Thanh cho biết, sau khi sự việc xảy ra có nhiều luồng thông tin cho rằng ông Thanh và ông Thấu có mâu thuẫn cá nhân; nội bộ mất đoàn kết… nhưng đó chỉ là những tin đồn thất thiệt nhằm hạ uy tín của cán bộ.

Ông Thấu là người có năng lực, nghiệp vụ tốt. Từ khi giữ chức vụ trưởng công an xã, ông Thấu đã góp phần giúp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, đưa xã Nghi Quang trở thành một trong những điểm sáng về ổn định an ninh trật tự trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh nói chung.

Những cống hiến, thành tích của ông Thấu được chính quyền, nhân dân ghi nhận.

Trưởng công an từng bị kết án 12 tháng tù treo

Khi nói về nghi vấn ông Nguyễn Ngọc Thấu từng bị tuyên án 12 tháng tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”, lãnh đạo xã Nghi Quang không nắm rõ sự việc trên.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho hay, hiện vẫn chưa nhận được thông tin về việc ông Thấu từng bị kết án về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

"Hiện tại sự việc đang được công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy nhiên việc đó cũng đã diễn ra từ năm 1998, đến nay cũng 19 năm. Nếu đúng như thế UBND huyện sẽ cho rà soát lại quy trình tuyển dụng bổ nhiệm", Chủ tịch huyện Nghi Lộc nói.

Được biết ông Nguyễn Ngọc Thấu sinh ra tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, bố là thương binh.

Lớn lên ông đi bộ đội, sau đó học thêm nghề sửa chữa điện tử. Từ năm 2004, ông tham gia công tác xóm, rồi làm công an viên, công an thường trực xã và được bổ nhiệm chức vụ trưởng công an xã vào năm 2011 đến nay./.

