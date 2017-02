Mở rộng điều tra vụ tai nạn làm 3 người trong gia đình tử vong

Sáng nay (3/2), Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục mở rộng điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người trong một gia đình tử vong tại huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tài xế Phạm Văn Lai (42 tuổi), trú xã Hưng Lộc, TP Vinh là người gây tai nạn, có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép.

Trước đó vào khoảng 13h ngày 1/2, anh Võ Văn Tĩnh (30 tuổi), ở xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương cùng mẹ, vợ và con trai (3 tuổi) điều khiển xe máy lưu thông trên cầu Rộ, thuộc địa phận xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương thì bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe tải chạy ngược chiều.

Hậu quả vụ tai nạn khiến mẹ và vợ anh Tĩnh bị văng qua lan can cầu, rơi xuống bãi sông và tử vong tại chỗ. Bé Huy (3 tuổi, con trai anh Tĩnh) tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, anh Tĩnh bị đứt lìa chân.

Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe Phạm Văn Lai đến Công an huyện Thanh Chương trình diện./.