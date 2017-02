203 người chết do tai nạn giao thông trong 7 ngày Tết Đinh Dậu

Chiều 2/2 (ngày 6 Tết), Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, theo báo cáo từ Cục CSGT (Bộ Công an) trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 26/1-1/2, tức 29 - mùng 6 Tết) toàn quốc xảy ra 368 vụ TNGT (bình quân 52,6 vụ/ngày) làm chết 203 người (29 người/ngày), làm bị thương 417 người (63,8 người/ngày).

So sánh số liệu TNGT 7 ngày nghỉ tết Bính Thân 2016 (từ 6/2/2016 – 12/2/2016) số vụ TNGT tăng 84 vụ (29,5%), tăng 21 người chết (11,5%), tăng 142 bị thương (48%).

Hiện trường vụ TNGT khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia, các địa phương có số người chết tăng là: An Giang, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắc, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hòa Bình, Long An, Yên Bái và Vĩnh Phúc. Có 5 địa phương không xảy ra tai nạn giao thông: Bắc Ninh, Cao Bằng, Kom Tum, Ninh Bình, Sơn La và Lào Cai.

Về tình hình ùn tắc giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết, ông Hùng cho biết, do có phương án chỉnh trang kết cấu hạ tầng, tổ chức phân luồng hợp lý và tăng cường lực lượng hướng dẫn giao thông, đồng thời do người dân cũng chủ động chọn thời điểm đi lại tránh tập trung những khoảng thời gian cao điểm nên tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài đã giảm đáng kể so với những năm trước.

Về công tác xử phạt vi phạm Luật giao thông đường bộ, báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia cho thấy, lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã tập trung xử lý 17.636 trương hợp vi phạm, tổng số tiền nộp Kho bạc Nhà nước 6 tỷ 877 triệu đồng, tạm giữ 184 xe ô tô, 3.781 xe mô tô, tước 783 GPLX so với cùng kỳ tăng 2.910 trường hợp (19,7%), tăng 721 triệu đồng. Lực lượng CSGT đường thủy kiểm tra xử lý 851 trường hợp, phạt 283,5 triệu đồng tăng 595 trương hợp tăng 655 triệu đồng.

Khoảng 10 giờ sáng nay (01/2), tại khu phố 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (cách cầu Ghềnh khoảng 1km) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tàu hỏa đã đâm xe ô tô 16 chỗ làm 2 người chết.

Trong 7 ngày Tết, số lượt phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia giảm đáng kể so với Tết những năm trước, với tổng số 250 lượt gọi/7 ngày; Các cuộc gọi chủ yếu tập trung vào ngày cao điểm từ ngày 25-26/1/2017 (ngày 28 và 29 Tết) và ngày 30/01-1/02/2017 (mùng 4 và mùng 5 Tết) là thời điểm người dân về quê ăn Tết và những ngày sau Tết khi người dân quay trở lại thành phố sinh sống làm việc).

"Mọi ý kiến phản ánh, nhất là về quy định giá cước vận tải đều được trả lời trực tiếp tới người dân, những thông tin vi phạm về kinh doanh vận tải được chuyển đến các cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật như: phạt tiền, tước phù hiệu xe, tạm đình chỉ giấy phép kinh doanh, tước giấy phép lái xe", ông Hùng khẳng định.

Để đảm bảo công tác trật tự ATGT tại các địa bàn lễ hội Xuân 2017, ông Khuất Việt Hùng cho biết, Uỷ ban ATGT Quốc gia yêu cầu các Bộ, ngành thành viên của Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số số 2239 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2017, Kế hoạch số 08 của Uỷ ban ATGT Quốc gia về triển khai Năm An toàn giao thông 2017.

Tới đây, Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ tổ chức các Đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và các giải pháp khắc phục tại các địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng cao; tổ chức kiểm tra phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các địa phương có các Lễ hội quy mô lớn, thu hút đông đảo khách tham quan, du lịch và dự lễ hội./.