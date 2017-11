Nam thanh niên đưa người yêu của bạn vào nhà nghỉ hiếp dâm

Ngày 22/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoàng Tú (SN 2000, trú tại xã Nghi Trung, Nghi Lộc) về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Tú tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 15/11, Công an huyện Nghi Lộc nhận được trình báo của chị Thùy Linh (SN 2000, trú tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc) về việc rạng sáng cùng ngày, chị bị một nam thanh niên chở về rồi dùng vũ lực hiếp dâm mình. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Nghi Lộc vào cuộc xác minh làm rõ.

Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định Nguyễn Hoàng Tú làm bảo vệ ở một quán karaoke tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc là đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm chị Linh tại nhà nghỉ Huy Hoàng (xóm 2, xã Nghi Thạch, Nghi Lộc). Nguyễn Hoàng Tú sau đó đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, tối 14/11, Tú cùng người bạn trú thị trấn Quán Hành đi uống rượu. Sau đó, Tú chở bạn đến gặp người yêu là chị Linh, rồi chở 2 người lên cầu vượt ở quốc lộ 1A đứng chơi, còn Tú về quán karaoke nằm ngủ.

Khoảng 3h40 sáng 15/11, người bạn này gọi điện nhờ Tú chở mình và bạn gái về nhà. Sau khi chở bạn về nhà, Tú tiếp tục chở chị Linh đi lòng vòng qua các xã Nghi Diên, Nghi Hoa, Nghi Thuận rồi vòng ra khu vực Nam Cấm, đi xuống thị xã Cửa Lò. Tại đây, Tú thuê phòng rồi nhờ chị Linh vào soi đèn giúp Tú bật điện thay áo. Chị Hiền không chịu liền bị Tú cầm tay kéo vào, rồi dùng vũ lực đánh đập và khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Xong việc, Tú chở nạn nhân về nhà, trên đường về, Tú ép nạn nhân vào mua thuốc tránh thai để uống nhưng chị Linh không đồng ý. Chị Linh sau đó được người nhà đưa lên trình báo sự việc với cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục làm rõ./.

Một phụ nữ ở Đồng Nai tóm gọn kẻ hiếp dâm mình Khi dùng vũ lực để hiếp dâm không thành, định tẩu thoát thì bị người phụ nữ khống chế bắt giao cơ quan công an.