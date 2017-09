Nổ súng trong quán cà phê, 2 người bị thương

Ngày 3/9, Công an thị xã Dĩ An kết hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương truy bắt đối tượng dùng súng bắn 2 người gây thương tích tại một quán cà phê khu phố Tây A (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An).

Theo thông tin ban đầu, ngày 31/8, do mâu thuẫn về tiền bạc, Toàn (chưa rõ danh tính) bước vào quán cà phê mang theo khẩu súng báng gỗ dài khoảng 1m và lên nòng. Đối tượng nhắm vào người anh Đoàn Văn Mộng (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng) nổ súng.

Anh Mộng nhanh tay kéo ghế nhựa lên che chắn trước phần bụng và ngực nên đạn bắn làm thủng ghế và xây xát phần bụng. Anh Mộng bị 4 vết thương ở ngực và nách. Ngoài ra, đạn còn làm chị Kim Phụng (29 tuổi), nhân viên của quán, bị thương một vết gần mắt phải.

Qua xác minh ban đầu được biết, Mộng và chị H (ngụ TP.HCM) sống chung với nhau như vợ chồng khoảng hơn hai năm nay và có 1 trai con chung. Thời gian gần đây, Mộng và H xảy ra mâu thuẫn về việc Mộng nợ gia đình người tình số tiền 42 triệu đồng. Tức giận, H gọi điện thoại cho một người thân đến giải quyết mâu thuẫn./.

