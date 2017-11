Nóng 24h: Côn đồ xông vào bệnh viện truy sát bệnh nhân

1. Nổ súng ngăn nhóm thanh niên truy sát trong bệnh viện: Tối 7/11, hai nhóm thanh niên ở Phú Quốc xảy ra mâu thuẫn đánh nhau khiến hai người bị thương phải vào Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cấp cứu. Không lâu sau, một nhóm thanh niên khoảng 8 người xông vào phòng cấp cứu tìm hai người bị thương trên để đánh tiếp. Nhóm thanh niên này gây náo loạn cả phòng cấp cứu khiến nhân viên y tế và người bệnh hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài. 2. Mâu thuẫn chuyện đất đai, con chém mẹ và em gái trọng thương: Tối 3/11, Hoàng Đình Hợi (34 tuổi, trú tại xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) có lời qua tiếng lại với mẹ là bà Nguyễn Thị T. (61 tuổi) và em gái là Hoàng Thị H. (trú cùng xã). Thời điểm trên, hai người có nói chuyện liên quan đến đất đai. Một lúc sau, do không kiềm chế được bản thân, Hợi đã chém mẹ và em gái trọng thương, phải nhập viện. 3. Ôm mối thù về mối quan hệ giữa mẹ với chú ruột, nam thanh niên gây án: Uất ức vì mẹ bỏ 4 anh em để làm vợ người chú ruột, đồng thời thường xuyên chứng kiến cảnh mẹ bị chú đánh đập, ngày 16/10 Lê Minh Khang, 22 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang cầm dao bấm giấu trong túi quần đi tìm ông chú để "rửa hận". Thấy ông này đi ngang nên Khang chạy ra dùng dao đâm khiến nạn nhân bị thương nặng và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết. 4. Nguyên Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ Kiên Giang lãnh án 4 năm tù: Lợi dụng chức vụ Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, bà Mạc Diệu Lan (SN 1977) tự kê khống hệ số lương, phụ cấp ở cột tổng để chiếm đoạt số tiền chênh lệch gần 400 triệu đồng. Ngoài ra, bà Lan còn rút tiền mặt hơn 10 triệu đồng của đơn vị để tiêu xài cá nhân. 5. Đánh chết em, người đàn ông ngồi chờ công an tới bắt: Sáng 7/11, Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, trú huyện An Lão, Hải Phòng) chuẩn bị đi làm thì bị Việt cầm xẻng đuổi đánh. Thắng chạy vào sân đóng cửa, cầm một thanh sắt chống cự. Khi Việt nhảy qua tường rào truy đuổi và bị trượt ngã, Thắng lao tới... Gây án xong, Thắng ngồi chờ công an tới bắt. 6. Phát hiện thi thể phụ nữ có nhiều vết thương: Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết, đang tiến hành điều tra về nguyên nhân cái chết của một người phụ nữ với nhiều thương tích được phát hiện bên đường nghi bị sát hại. Địa điểm phát hiện thi thể người phụ nữ là ở một lối mòn nhỏ, xung quanh có nhiều cây cối, gần khu vực Bệnh viện quân y 91. 7. Hỗn chiến trong tiệm game bắn cá, một người bị đâm chết: Khoảng 16h30 ngày 3/11, Trần Triệu Minh (SN 1983, ngụ Q. Bình Tân, TPHCM) đến tiệm game bắn cá trên chơi thì gặp Siêu. Do lúc trước, Siêu mượn của Minh khoảng 2,4 triệu đồng chưa trả nên nam thanh niên này hỏi đòi tiền. Tuy nhiên, Siêu vẫn không chịu trả nên hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra đánh nhau. Minh chụp lấy cây kéo trong tiệm game bắn cá đâm nhiều nhát vào người khiến Siêu bị trọng thương. Dù bị thương tích nặng, nhưng Siêu vẫn vùng bỏ chạy ra ngoài một đoạn khoảng vài trăm mét thì ngã gục. Thấy vậy, Minh nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng Siêu, được người dân đưa đi bệnh viện nhưng do vết đâm quá hiểm nên đã tử vong. Trong ảnh: Đối tượng Trần Triệu Minh tại cơ quan công an./.

1. Nổ súng ngăn nhóm thanh niên truy sát trong bệnh viện: Tối 7/11, hai nhóm thanh niên ở Phú Quốc xảy ra mâu thuẫn đánh nhau khiến hai người bị thương phải vào Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cấp cứu. Không lâu sau, một nhóm thanh niên khoảng 8 người xông vào phòng cấp cứu tìm hai người bị thương trên để đánh tiếp. Nhóm thanh niên này gây náo loạn cả phòng cấp cứu khiến nhân viên y tế và người bệnh hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài.

Tối 7/11, hai nhóm thanh niên ở Phú Quốc xảy ra mâu thuẫn đánh nhau khiến hai người bị thương phải vào Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cấp cứu. Không lâu sau, một nhóm thanh niên khoảng 8 người xông vào phòng cấp cứu tìm hai người bị thương trên để đánh tiếp. Nhóm thanh niên này gây náo loạn cả phòng cấp cứu khiến nhân viên y tế và người bệnh hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài. 2. Mâu thuẫn chuyện đất đai, con chém mẹ và em gái trọng thương: Tối 3/11, Hoàng Đình Hợi (34 tuổi, trú tại xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) có lời qua tiếng lại với mẹ là bà Nguyễn Thị T. (61 tuổi) và em gái là Hoàng Thị H. (trú cùng xã). Thời điểm trên, hai người có nói chuyện liên quan đến đất đai. Một lúc sau, do không kiềm chế được bản thân, Hợi đã chém mẹ và em gái trọng thương, phải nhập viện.

Tối 3/11, Hoàng Đình Hợi (34 tuổi, trú tại xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) có lời qua tiếng lại với mẹ là bà Nguyễn Thị T. (61 tuổi) và em gái là Hoàng Thị H. (trú cùng xã). Thời điểm trên, hai người có nói chuyện liên quan đến đất đai. Một lúc sau, do không kiềm chế được bản thân, Hợi đã chém mẹ và em gái trọng thương, phải nhập viện. 3. Ôm mối thù về mối quan hệ giữa mẹ với chú ruột, nam thanh niên gây án: Uất ức vì mẹ bỏ 4 anh em để làm vợ người chú ruột, đồng thời thường xuyên chứng kiến cảnh mẹ bị chú đánh đập, ngày 16/10 Lê Minh Khang, 22 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang cầm dao bấm giấu trong túi quần đi tìm ông chú để "rửa hận". Thấy ông này đi ngang nên Khang chạy ra dùng dao đâm khiến nạn nhân bị thương nặng và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Uất ức vì mẹ bỏ 4 anh em để làm vợ người chú ruột, đồng thời thường xuyên chứng kiến cảnh mẹ bị chú đánh đập, ngày 16/10 Lê Minh Khang, 22 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang cầm dao bấm giấu trong túi quần đi tìm ông chú để "rửa hận". Thấy ông này đi ngang nên Khang chạy ra dùng dao đâm khiến nạn nhân bị thương nặng và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết. 4. Nguyên Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ Kiên Giang lãnh án 4 năm tù: Lợi dụng chức vụ Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, bà Mạc Diệu Lan (SN 1977) tự kê khống hệ số lương, phụ cấp ở cột tổng để chiếm đoạt số tiền chênh lệch gần 400 triệu đồng. Ngoài ra, bà Lan còn rút tiền mặt hơn 10 triệu đồng của đơn vị để tiêu xài cá nhân.

Lợi dụng chức vụ Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, bà Mạc Diệu Lan (SN 1977) tự kê khống hệ số lương, phụ cấp ở cột tổng để chiếm đoạt số tiền chênh lệch gần 400 triệu đồng. Ngoài ra, bà Lan còn rút tiền mặt hơn 10 triệu đồng của đơn vị để tiêu xài cá nhân. 5. Đánh chết em, người đàn ông ngồi chờ công an tới bắt: Sáng 7/11, Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, trú huyện An Lão, Hải Phòng) chuẩn bị đi làm thì bị Việt cầm xẻng đuổi đánh. Thắng chạy vào sân đóng cửa, cầm một thanh sắt chống cự. Khi Việt nhảy qua tường rào truy đuổi và bị trượt ngã, Thắng lao tới... Gây án xong, Thắng ngồi chờ công an tới bắt. Sáng 7/11, Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, trú huyện An Lão, Hải Phòng) chuẩn bị đi làm thì bị Việt cầm xẻng đuổi đánh. Thắng chạy vào sân đóng cửa, cầm một thanh sắt chống cự. Khi Việt nhảy qua tường rào truy đuổi và bị trượt ngã, Thắng lao tới... Gây án xong, Thắng ngồi chờ công an tới bắt.

6. Phát hiện thi thể phụ nữ có nhiều vết thương: Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết, đang tiến hành điều tra về nguyên nhân cái chết của một người phụ nữ với nhiều thương tích được phát hiện bên đường nghi bị sát hại. Địa điểm phát hiện thi thể người phụ nữ là ở một lối mòn nhỏ, xung quanh có nhiều cây cối, gần khu vực Bệnh viện quân y 91. Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết, đang tiến hành điều tra về nguyên nhân cái chết của một người phụ nữ với nhiều thương tích được phát hiện bên đường nghi bị sát hại. Địa điểm phát hiện thi thể người phụ nữ là ở một lối mòn nhỏ, xung quanh có nhiều cây cối, gần khu vực Bệnh viện quân y 91. 7. Hỗn chiến trong tiệm game bắn cá, một người bị đâm chết: Khoảng 16h30 ngày 3/11, Trần Triệu Minh (SN 1983, ngụ Q. Bình Tân, TPHCM) đến tiệm game bắn cá trên chơi thì gặp Siêu. Do lúc trước, Siêu mượn của Minh khoảng 2,4 triệu đồng chưa trả nên nam thanh niên này hỏi đòi tiền. Tuy nhiên, Siêu vẫn không chịu trả nên hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra đánh nhau. Khoảng 16h30 ngày 3/11, Trần Triệu Minh (SN 1983, ngụ Q. Bình Tân, TPHCM) đến tiệm game bắn cá trên chơi thì gặp Siêu. Do lúc trước, Siêu mượn của Minh khoảng 2,4 triệu đồng chưa trả nên nam thanh niên này hỏi đòi tiền. Tuy nhiên, Siêu vẫn không chịu trả nên hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra đánh nhau. Minh chụp lấy cây kéo trong tiệm game bắn cá đâm nhiều nhát vào người khiến Siêu bị trọng thương. Dù bị thương tích nặng, nhưng Siêu vẫn vùng bỏ chạy ra ngoài một đoạn khoảng vài trăm mét thì ngã gục. Thấy vậy, Minh nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng Siêu, được người dân đưa đi bệnh viện nhưng do vết đâm quá hiểm nên đã tử vong. Trong ảnh: Đối tượng Trần Triệu Minh tại cơ quan công an./.