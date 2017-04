Nóng trong ngày: Chở con trên đường, người đàn ông bị côn đồ chém chết

1. Côn đồ chém gục hai bố con trên đường: Khoảng 21h30 ngày 6/4, trên đường Mạc Thị Bưởi (kéo dài), TP Nam Định, tỉnh Nam Định, anh L.V.H. (SN 1986, trú tại TP Nam Định) chở con gái 20 tháng tuổi bằng xe đạp điện thì bất ngờ bị nhóm đi xe ô tô màu đỏ dùng lê, kiếm chém liên tiếp vào hai bố con. Do quá bất ngờ nên anh T. bị nhóm đối tượng chém gục ngay tại chỗ. Con gái anh T. cũng lâm vào tỉnh cảnh như bố. 2. Án mạng đau lòng khi cha giết con gái 6 tuổi rồi tự tử: Do bức xúc trong gia đình, trưa 6/4, Lò Duy Thế (30 tuổi) ở xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chở con gái ruột là Lò Thị Quỳnh Như (6 tuổi) đến nhà nghỉ Thanh Long, ở xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột thuê phòng. Đến tối, chủ nhà nghỉ phát hiện cháu bé nằm bất động với vết cắt ở cổ, còn ông Thế trong tình trạng nguy kịch, bên cạnh là vỏ chai thuốc diệt cỏ. (Ảnh minh họa) 3. Đang ăn tiệc, chủ nhà bị nhóm thanh niên chém chết: Khoảng 15h ngày 6/4, anh Đinh Văn Mén (34 tuổi, ngụ Tiền Giang) đang tổ chức ăn tiệc cùng với 10 người tại nhà riêng thì có một nhóm thanh niên khoảng 6 người mang hung khí đến đây để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Khi vừa đến nơi, nhóm thanh niên này bất ngờ lao vào đâm chém loạn xạ khiến những người đang ăn tiệc bỏ chạy tán loạn ra phía căn nhà sau và đóng cửa lại. Anh Mén bỏ chạy, nhưng bị nhóm này rượt đuổi kịp và chém nhiều nhát trúng vào người làm vỡ sọ đầu, tử vong sau đó. 4. Hai sinh viên bị trộm hết sạch tài sản khi cứu người đuối nước: Chiều 5/4, hai sinh viên Trường Trung cấp nghề Đắk Nông đang thực tập tại một cửa hàng điện tử gần Công trình thủy lợi thị xã Gia Nghĩa nghe tiếng kêu cứu liền chạy ra khu vực đập nước, bỏ lại hành lý trên bờ, lao xuống cứu 3 học sinh đang đuối nước. Lợi dụng lúc đó, 4 đối tượng đã cuỗm toàn bộ đồ đạc, hành lý của 2 sinh viên, trong đó có quần áo, 2 chiếc điện thoại trị giá khoảng 10 triệu đồng, tiền mặt và giấy tờ tùy thân. 5. Bị truy sát, thanh niên nhảy xuống sông thoát thân rồi chết đuối: Vào khoảng hơn 11h, ngày 6/4, anh L.V.Tr. (34 tuổi, thôn Thanh Khê, xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng) hẹn Bùi Xuân Đ. (SN 1975, trú tại thôn Cúc Thủy, xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) tại khu vực ngã 3 Cúc Phố, trên QL 37 thuộc địa phận xã Vinh Quang. Trong quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra xích mích, Đ. bất ngờ truy sát anh Trường. Chạy đến khu vực cầu Mới, xã Vĩnh Quang, Tr. nhảy xuống sông thoát thân, nhưng do đuối sức nên chới với giữa dòng nước. Thấy vậy, Đ. mới dừng lại và bỏ trốn. 6. Cải trang về thăm nhà, kẻ buôn người trốn truy nã bị bắt: 3 năm trước, Cư Seo Sử (SN 1996, trú tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai) cùng hai đối tượng tổ chức lừa bán một thiếu nữ sang Trung Quốc. Sau đó, Sử bỏ nhà trốn sang Trung Quốc làm thuê và bị phát lệnh truy nã vào ngày 5/9/2016. Tới ngày 5/4/2017 thấy không còn nguy hiểm, Cư Seo Sử vượt biên từ Trung Quốc trở về Việt Nam và vào ngày 6/4/2017, trong lúc cải trang lẩn trốn về thăm nhà thì Sử đã bị lực lượng Công an địa phương mật phục bắt giữ. 7. Vụ Trịnh Xuân Thanh: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc phong tỏa biệt thự nằm trên đỉnh Tam Đảo (Vĩnh Phúc) có liên quan đến bị can Trịnh Xuân Thanh và không để xảy ra giao dịch bất hợp pháp. 8. Cảnh sát nổ súng vây bắt hơn 50 đối tượng tại trường gà: Ngày 6/4, khoảng 50 cán bộ, chiến sỹ các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ đột kích trường gà nằm cách xa khu dân cư, tại thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Khi công an ập đến, nhiều người đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà tháo chạy, các trinh sát phải nổ súng bắn chỉ thiên để trấn áp. Trong ảnh: Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 367 triệu đồng, 6 con gà đá cùng nhiều tờ phơi ghi số tiền đặt cược; đồng thời tạm giữ 3 ôtô, 82 chiếc xe máy của các đối tượng này. Bước đầu, cơ quan công an tạm giữ hình sự Đào Duy Vinh (38 tuổi), trú xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà./.

