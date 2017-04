Nóng trong ngày: Kẻ bệnh hoạn bị cắn gần đứt lưỡi vẫn hiếp cô gái trẻ

1. Bị cắn gần đứt lưỡi đối tượng vẫn hiếp dâm cô gái trẻ: Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy thi hành lệnh bắt khẩn cấp Chu Thế Quang (SN 1979, Long Thành, tỉnh Đồng Nai), hiện thuê trọ ở ngách 58 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, về hành vi hiếp dâm. 2. Nghi án chồng giết vợ rồi bỏ trốn ở Hoài Đức, Hà Nội: Khoảng 22h đêm 19/4 tại địa phận xã Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội, một số người dân phát hiện một phụ nữ với nhiều vết thương trên người tại khu vực đường gần nghĩa trang nên gọi cấp cứu đưa đi bệnh viện nhưng không qua khỏi. Trao đổi với báo chí, sáng 20/4, ông Nguyễn Văn Mây – Phó Thủ trưởng công an huyện Hoài Đức thông tin, nhiều khả năng vụ án mạng do chồng giết vợ. Trong ảnh, khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ còn vương nhiều vết máu. 3. Người phụ nữ chết trên đồi chè, 2 tay bị trói: Khoảng 7h ngày 20/4, người dân phát hiện tại khu vực đồi chè thuộc thôn Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) một phụ nữ tử vong trong tư thế 2 tay bị trói vào gốc cây. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Lùng Thị Dế (39 tuổi, trú tại xã Tân Thành), tử vong trong tình trạng hai tay bị buộc vào gốc cây, phần đầu có nhiều thương tích, váy bị lật ngược. Trong ảnh, hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: CAND) 4. Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ thuê người tạt axit bạn: Ngày 20/4, sau một buổi xét xử, TAND quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án "cố ý gây thương tích" do các bị cáo Nguyễn Đình Thanh Tâm (21 tuổi), Lương Thùy Kiều Quyên (22 tuổi) và Phạm Hoàng Long (20 tuổi) cùng ngụ tỉnh Bình Thuận). Trong ảnh, bị cáo Lương Thùy Kiều Quyên (Ảnh: Zing) Xuất phát từ mâu thuẫn giữa Lương Thúy Kiều Quyên và Hoàng Tăng Thị Thu H. (20 tuổi, quê Đắk Lắk, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Miền Nam) dẫn đến hai người không còn ở chung, Lương Thúy Kiều Quyên cùng người yêu mua axít rồi thuê người tạt vào mặt bạn cũ. Trong ảnh, hiện trường xảy ra vụ tạt axit. 5. Làm rõ vụ bé gái 13 tuổi nhiều lần bị xâm hại đã uống thuốc tự tử: Ngày 20/4, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo công an tỉnh này khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc bé gái 13 tuổi uống thuốc tự tử nghi do bị xâm hại tình dục. Trong ảnh, ông Hữu P (ông ngoại bé gái) cho biết, trước khi chết bé K. có để lại thư tuyệt mệnh. 6. Khởi tố vụ án đánh chết người đàn ông tàn tật rồi cắt “của quý”: Thông tin trên Công an TPHCM cho biết, ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Tâm (SN 1979, ngụ KP3, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về hành “giết người”. Trong ảnh, đối tượng Trần Minh Tâm (Ảnh: Công an TPHCM) Ngày 19/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Trần Minh Tâm (38 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) sau khi đối tượng này đến cơ quan công an đầu thú vì đã đánh chết ông Trần Văn Cầm (54 tuổi, ngụ cùng khu phố). Trong ảnh, khu vực phát hiện thi thể ông Cầm. 7. Đâm chết con nợ vì đòi tiền không trả: Ngày 20/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, trú tại xóm 3, thôn Đông Bắc, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội “Giết người”. Án mạng xuất phát từ việc Nam không đòi được nợ lại bị Dưỡng dọa đánh, Nam rút dao đe dọa rồi đâm một nhát trúng cổ Dưỡng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. 8. Mang 200 triệu đồng tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam để lấy 1 triệu: Lúc 14h40 ngày 19/4, tại khu vực mốc quốc giới số 1106 thuộc địa phận xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), một đối tượng có hành vi vận chuyển 200 triệu đồng tiền Việt Nam giả từ Trung Quốc vào Việt Nam đã bị Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp bắt giữ.

