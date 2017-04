Phát hiện thi thể nam giới gần hiện trường vụ cô giáo mầm non bị giết

Sáng 18/4, người dân phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy tại khu vực hang đá thuộc xóm Ngay, xã Mỹ Hòa (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) và thông báo đến cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan công an huyện Tân Lạc đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh làm rõ. Trong ảnh: Hàng ngày chị E. thường đi chăn bò trên khu đồi này. Trưa 18/4, trao đổi với phóng viên, ông Trương Quang Hải, Trưởng phòng Tham mưu kiêm Người phát ngôn Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận: Sáng 18/4, đơn vị nhận được thông tin phát hiện thi thể người đàn ông tại một hang đá thuộc khu vực Xóm Ngay (xã Mỹ Hòa, (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Trong ảnh: Khu vực phát hiện thi thể chị E (ảnh: Dân Việt) Ông Hải cho biết thêm, vụ việc xảy ra trên khu vực núi cao nên gây khó khăn cho công tác điều tra, đi lại. Hiện các lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an huyện Tân Lạc đang khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân cái chết, đồng thời xác định danh tính nạn nhân xem có phải là Bùi Văn D. nghi can trong vụ cô giáo bị hiếp, giết ở bìa rừng. Theo nguồn tin riêng của phóng viên, thi thể nam giới trong hang đá có nét giống với hình ảnh nghi can trong vụ án cô giáo tử vong bất thường ở bìa rừng trên địa bàn. Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông cách nhà nghi can D. không xa. Trong ảnh: Nghi can D. Trước đó, ngày 10/4, chị E (SN 1993, trú xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đi chăn bò, đến chiều tối không thấy chị E trở về nên người nhà đi tìm thì phát hiện chị E tử vong bất thường ở khu vực bìa rừng gần nhà. Trong ảnh: Ông Bàm (bố của E) kể lại sự việc Quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi cơ quan điều tra xác định thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ án thương tâm (ảnh: Đất Việt) Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ theo quy định pháp luật. Gia đình lo hậu sự cho cố gái xấu số. (Ảnh: Gia đình và Xã hội)

Sáng 18/4, người dân phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy tại khu vực hang đá thuộc xóm Ngay, xã Mỹ Hòa (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) và thông báo đến cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan công an huyện Tân Lạc đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh làm rõ. Trong ảnh: Hàng ngày chị E. thường đi chăn bò trên khu đồi này. Trưa 18/4, trao đổi với phóng viên, ông Trương Quang Hải, Trưởng phòng Tham mưu kiêm Người phát ngôn Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận: Sáng 18/4, đơn vị nhận được thông tin phát hiện thi thể người đàn ông tại một hang đá thuộc khu vực Xóm Ngay (xã Mỹ Hòa, (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Trong ảnh: Khu vực phát hiện thi thể chị E (ảnh: Dân Việt) Ông Hải cho biết thêm, vụ việc xảy ra trên khu vực núi cao nên gây khó khăn cho công tác điều tra, đi lại. Hiện các lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an huyện Tân Lạc đang khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân cái chết, đồng thời xác định danh tính nạn nhân xem có phải là Bùi Văn D. nghi can trong vụ cô giáo bị hiếp, giết ở bìa rừng. Theo nguồn tin riêng của phóng viên, thi thể nam giới trong hang đá có nét giống với hình ảnh nghi can trong vụ án cô giáo tử vong bất thường ở bìa rừng trên địa bàn. Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông cách nhà nghi can D. không xa. Trong ảnh: Nghi can D. Trước đó, ngày 10/4, chị E (SN 1993, trú xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đi chăn bò, đến chiều tối không thấy chị E trở về nên người nhà đi tìm thì phát hiện chị E tử vong bất thường ở khu vực bìa rừng gần nhà. Trong ảnh: Ông Bàm (bố của E) kể lại sự việc Quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi cơ quan điều tra xác định thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ án thương tâm (ảnh: Đất Việt) Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Gia đình lo hậu sự cho cố gái xấu số. (Ảnh: Gia đình và Xã hội)