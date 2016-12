Thanh Hóa: Bắt nhân viên bệnh viện làm giả hàng trăm thẻ BHYT

Ngày 21/12 thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Ngọc Tú (sn 1991) trú xã Đông Anh, huyện Đông Sơn và Nguyễn Văn Hân (sn 1965) trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức. Đối tượng Nguyễn Văn Hân và Lê Thị Ngọc Tú.

Theo điều tra của cơ quan CSĐT thì Tú là nhân viên Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh được giao nhiệm vụ tiếp nhận đăng ký mua thẻ BHYT tự nguyện cho nhân dân, nhưng khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua thẻ BHYT của nhân dân, Tú đã không chuyển hồ sơ lên trên mà móc nối với Nguyễn Văn Hân và Chu Thị Thúy Hà để photocoppy làm giả nhiều thẻ bảo hiểm.

Chỉ tính từ tháng 4/2016 đến tháng 7/2016, Tú và vợ chồng Hân đã làm giả hàng trăm thẻ BHYT để trục lợi cá nhân.

Tại cơ quan CSĐT các đối tượng khai nhận sau khi tiếp nhận hồ sơ xong các đối tượng lấy mã cốt của thẻ BHYT thật sau đó photo lại và làm giả.

Hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Ngọc Tú và Nguyễn Văn Hân, riêng đối với Chu Thị Thúy Hà được tại ngoại nhưng không được rời khỏi địa phương.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.