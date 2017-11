Thủ đoạn che giấu tội ác của kẻ sát hại vợ, đốt xác phi tang ở nghĩa trang

Thông tin trên Công an nhân dân cho biết, khoảng 6h ngày 12/11, một số người dân đi làm rẫy ngang qua Nghĩa trang xã Phú Riềng (huyện Phú Riềng, Bình Phước) thuộc thôn Phú Vinh phát hiện một xác người cháy đen. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (ảnh: CAND) Qua điều tra, Công an phát hiện có nhiều vết máu vương vãi trên đường đi. Từ vết máu dẫn đường, đến khoảng 10h cùng ngày, Công an đã mời đối tượng tình nghi Bùi Thanh Sang (50 tuổi, ngụ thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) về cơ quan làm việc. Sau hơn 5 tiếng đấu tranh, ông Sang đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong ảnh: Thi thể cháy đen của nạn nhân tại nghĩa trang. (Ảnh: Soha.vn) Theo lời khai ban đầu, nạn nhân chính là bà Trần Thị Mai Hoa (50 tuổi, vợ Sang). Đêm 11/11, sau một hồi cãi vã, đến khoảng 1h30 ngày 12/11, Sang dùng búa giáng trúng vào vùng gáy của bà Hoa, làm nạn nhân gục chết tại chỗ. Để che dấu hành vi của mình, ngay trong đêm, Sang lấy chiếc chiếu và áo mưa bó xác vợ rồi dùng xe gắn máy chở đến nghĩa trang nhân dân Phú Riềng, thuộc thôn Phú Vinh đốt nhằm phi tang. Trong ảnh: Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Sau nhiều lần tẩm xăng đốt vẫn không cháy hết, đến tờ mờ sáng, sợ ai đó phát hiện nên Sang để mặc xác vợ tại nghĩa trang. Sau khi vụ việc được người dân phát hiện thì chỉ vài giờ sau, Sang bị Công an bắt giữ. Thông tin trên An ninh Thủ đô cho biết, Sang là người nghiện rượu nặng, hễ say xỉn là ghen tuông, chửi bới và bạo hành vợ. Trong ảnh: Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháy đen. (Ảnh: An ninh Thủ đô)./.

Thông tin trên Công an nhân dân cho biết, khoảng 6h ngày 12/11, một số người dân đi làm rẫy ngang qua Nghĩa trang xã Phú Riềng (huyện Phú Riềng, Bình Phước) thuộc thôn Phú Vinh phát hiện một xác người cháy đen. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (ảnh: CAND) Qua điều tra, Công an phát hiện có nhiều vết máu vương vãi trên đường đi. Từ vết máu dẫn đường, đến khoảng 10h cùng ngày, Công an đã mời đối tượng tình nghi Bùi Thanh Sang (50 tuổi, ngụ thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) về cơ quan làm việc. Sau hơn 5 tiếng đấu tranh, ông Sang đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong ảnh: Thi thể cháy đen của nạn nhân tại nghĩa trang. (Ảnh: Soha.vn) Theo lời khai ban đầu, nạn nhân chính là bà Trần Thị Mai Hoa (50 tuổi, vợ Sang). Đêm 11/11, sau một hồi cãi vã, đến khoảng 1h30 ngày 12/11, Sang dùng búa giáng trúng vào vùng gáy của bà Hoa, làm nạn nhân gục chết tại chỗ. Để che dấu hành vi của mình, ngay trong đêm, Sang lấy chiếc chiếu và áo mưa bó xác vợ rồi dùng xe gắn máy chở đến nghĩa trang nhân dân Phú Riềng, thuộc thôn Phú Vinh đốt nhằm phi tang. Trong ảnh: Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Sau nhiều lần tẩm xăng đốt vẫn không cháy hết, đến tờ mờ sáng, sợ ai đó phát hiện nên Sang để mặc xác vợ tại nghĩa trang. Sau khi vụ việc được người dân phát hiện thì chỉ vài giờ sau, Sang bị Công an bắt giữ. Thông tin trên An ninh Thủ đô cho biết, Sang là người nghiện rượu nặng, hễ say xỉn là ghen tuông, chửi bới và bạo hành vợ. Trong ảnh: Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháy đen. (Ảnh: An ninh Thủ đô)./.