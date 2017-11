Tình tiết lật mặt kẻ sát hại người tình vì đòi chia tay

Ngày 16/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Lưu Văn Hải (SN 1979, HKTT: ấp Mộc Anh, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Trong ảnh: Đối tượng Hải tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Zing) Trước đó, thông tin trên Công an nhân dân cho biết, vào tối 15/11, một hàng xóm qua nhà chị H.T.Y (31 tuổi, ngụ ngụ ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) tá hỏa phát hiện chị Y nằm chết trong phòng ngủ không khóa cửa. Vụ việc nhanh chóng được trình báo Công an. Trong ảnh: Người dân tập trung theo dõi vụ việc. (Ảnh: Công Lý) Thông tin trên Công an TPHCM cho hay, ban đầu cơ quan chức năng nghĩ rằng nạn nhân chết do bệnh lý, nhưng sau đó một cán bộ phát hiện trên cổ nạn nhân có một vết đỏ nên trình báo lên Công an huyện Nhơn Trạch. Ngay trong đêm, Công an huyện phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra. Bác sĩ pháp y xác định nạn nhân chết do ngạt thở, có dấu hiệu tác động từ ngoại lực, do người khác gây ra. Trong ảnh: Địa điểm xảy ra vụ án. (Ảnh: Google Maps/Zing) Qua sàng lọc các đối tượng, công an đã xác định nghi can Hứa Văn Hải và tiến hành bắt giữ đối tượng. Bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc do Hải mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và cho Y mượn tiền đóng hụi. Thời gian gần đây giữa 2 người có mâu thuẫn và chị Y đòi chia tay nên Hải đã bóp cổ chị Y đến chết ngay trong phòng ngủ. Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh: Nghi phạm tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Báo Đồng Nai)./.

