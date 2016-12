10 mẩu chuyện nhỏ nhưng lại chứa đựng sức mạnh của tình yêu

Đôi khi, cuộc sống mang đến cho chúng ta những tình huống, những sự việc mà ngay cả những nhà biên kịch đại tài Hollywood cũng có thể chưa từng tưởng tưởng ra. Sư hài hước, mơ hồ, không đoán trước được và những bi kịch trong cuộc sống thể hiện muôn mặt đời thường. Nhưng cho dù cho bất kỳ điều gì xảy ra, thì luôn còn đó những khoảng trống dành cho tình yêu, cho lòng tốt, cho hạnh phúc và những bất ngờ nho nhỏ.

Dưới đây là 10 câu chuyện tuy nhỏ, nhưng lại chứa đựng sức mạnh diệu kỳ của tình yêu.

1. Hai ngày sau lễ tang người yêu, tôi đã nhận được một bó hoa mà anh ấy đã đặt gửi tặng tôi một tuần trước đó. Kèm theo nó là một bức thư ngắn có nội dung: “Em yêu, ngay cả khi căn bệnh ung thư đánh bại anh, anh vẫn muốn ẹm biết rằng em là cô gái trong giấc mơ của anh.”

2. Giờ thì tôi đã là người chiến thắng trong phiên tòa kéo dài, về một vụ tôi đã gây ra cách đây 14 tháng. Hồi đó tôi nhận thấy một người hàng xóm thường xuyên đánh con chó của mình. Nên đã bắt cóc nó, và thế là tôi bị bắt. Tôi đã mất rất nhiều tiền cho vụ việc này. Nhưng giờ đây, khi tỉnh dậy tôi cảm nhận sự ấm áp dưới chân từ người bạn lông xù của mình, tôi biết đó là tất cả giá trị việc làm của tôi.

3. Khi con gái tôi đi học về, cháu hỏi tôi con có thể học ngôn ngữ kí hiệu ở đâu. Tôi đã hỏi lại cháu là tại sao con lại muốn học? Cô bé trả lời là lớp con có thêm bạn mới, nhưng bạn ấy điếc, không có ai nói chuyện cùng vì bạn ấy chỉ có thể nói chuyện được bằng ngôn ngữ ký hiệu.

4. Ngày hôm nay, do chọn nhầm số điện thoại, thay vì gửi tin nhắn nội dung “I love you” đến chồng, tôi lại gửi sang cho bố và tôi nhận được một câu trả lời: “I love you, too. Dad”, điều này đã làm tôi vô cùng cảm động. Ngẫm lại chúng ta thật có lỗi, vì rất hiếm khi nói lời yêu thương với nhau như thế.

5. Cũng giống như bao ngôi trường khác, trường chúng tôi cũng có một cô gái nổi tiếng. Cô ấy thông minh và có một vẻ đẹp không thể tin nổi. Tất cả các chàng trai sẽ làm mọi cách để gây sự chú ý của cô ấy. Nhưng cô lại dành tất cả thời gian của mình cho một cậu bé - em trai cô, một người mắc chứng tự kỷ.

6. Khi ông tôi và tôi đang ngắm nhìn những bức ảnh, bất ngờ nhìn thấy một bức hình cũ của ông trong một bữa tiệc đang nhảy với bà, người đã mất cách đây vài năm trước. Ông vòng tay qua người tôi và nói: “Phải luôn nhớ là ngay cả khi một vài thứ không tồn tại vĩnh viễn, không có nghĩa là chúng ta đã mất thời gian vô ích với nó”

7. Tôi là một nhà tư vấn về việc dạy dỗ trẻ 15. Sau này, một lần tôi đã gặp một trong những trẻ mà trước đây tôi đã từng dạy dỗ. Trong cuộc sống, cậu ta là một đứa trẻ khó tính, luôn thất vọng buồn chán và giận dữ. Môt lần, tôi vẽ cho cậu một hình ảnh Superman và viết vài lời về những siêu anh hùng không bao giờ từ bỏ mục đích và làm cách nào để cuối cùng họ luôn dành chiến thắng. Cậu bé đó giờ đây đã là lính cứu hỏa, cứu sống bao nhiêu người. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau khoảng 1 giờ rưỡi. Trước khi chia tay cậu mở ví cho tôi xem bức ảnh Superman mà tôi tặng, nó đã ở bên cậu suốt thời gian cuộc đời.

8. Tôi bị tiểu đường. Hai năm trước, mẹ tôi qua đời và để lại một con mèo tên là Kid và tôi đã nuôi nó. Gần đây, một lần bỗng dưng tôi thức giấc lúc 3 giờ vì chú mèo nằm trên chân tôi và kêu to. Tôi chưa bao giờ nghe nó kêu to và dai dẳng đến vậy. Tôi đứng dậy kiểm tra xem sao, nhưng cảm thấy mình trở nên yếu quá. Tôi với máy đo đường huyết và kiểm tra lượng đường của mình. Nó hạ xuống còn 53, trong khi bác sỹ bảo lượng đường bình thường từ 70-120. Sau đó khi đã vào trong bệnh viện bác sỹ tiết lộ, nếu Kit không đánh thức tôi, tôi sẽ không bao giờ dậy được nữa.

9. Một con chó lớn bị lạc đã theo tôi từ tàu điện ngầm đến trước cửa căn hộ nhà tôi. Tôi cảm thấy lo lắng. Bỗng dưng, một người đàn ông xuất hiện trước mặt và bắt tôi đưa ví cho hắn. Trước khi tôi phản ứng, con chó lao vào người đàn ông đó làm hắn bị văng dao ra ngoài rồi hốt hoảng bỏ chạy. Giờ đây khi đã an toàn trong nhà, tôi nghĩ tất cả nhờ vào chú chó lạc đó.

10. Gần đây, tôi rẽ vào một hiệu sách cũ và mua một bản copy cuốn sách mà tôi bị mất trộm hồi còn bé. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi mở nó ra và tìm thấy chính là cuốn sách bị trộm của tôi. Trang đầu có tên tôi và những lời viết của ông tôi khi trao nó cho tôi: “Ông hy vọng nhiều năm sau cuốn sách này sẽ một lần nữa vào tay cháu và cháu sẽ đọc nó thêm nữa”./.