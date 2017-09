Những lí do làm tan vỡ mối quan hệ

Dành thời gian không hợp lý cho những mối quan tâm chung của cả hai: Bất kì mối quan hệ nào cũng cần sự nỗ lực và quan tâm từ cả hai phía. Khi bạn thấy những điều ấy chỉ đến từ một phía thì đã đến lúc chấm dứt mối quan hệ không công bằng này. Chỉ chú ý đến lợi ích của mình khi cả hai sống cùng nhau: Sự bình đẳng trong mối quan hệ là cần thiết nhưng không có nghĩa là mọi thứ lúc nào cũng phải rạch ròi. Hãy biết cân bằng để cả hai có thể sống hòa hợp bên nhau. Quá độc lập về tài chính: Bạn không cần sự hỗ trợ tài chính khi gặp rắc rối từ đối phương và bạn cũng yêu cầu ngược lại. Quá rạch ròi về tiền bạc có thể là lý do khiến mối quan hệ của bạn trở nên xa cách và không thoải mái. Không có ai để dựa vào: Bạn biết chắc rằng mình phải cố gắng để không bị ốm vì không có ai chăm sóc mình? Hoặc bạn chẳng dám nhờ người ấy chăm sóc thú cưng hay vườn hoa khi bạn đi vắng? Đến lúc bạn đặt những câu hỏi này thì mối quan hệ của bạn thực sự đã có vấn đề. Cách đối mặt với căng thẳng: Thay vì thấu hiểu và dành cho bạn sự ủng hộ khi bạn cần thì đối phương lại chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Đổ lỗi khi đối phương không thể trở thành người đàn ông “mẫu mực”: Bạn chỉ trích đối phương chỉ vì người ấy không thể sửa chữa ống nước bị rò rỉ hay yêu cầu người ấy hãy hành động như một người đàn ông “mẫu mực”. Hãy công bằng nhìn nhận mọi việc bởi ai cũng có thế mạnh riêng của mình, ngay cả bạn cũng vậy! So sánh tiêu cực: Sự so sánh không khiến mọi việc tốt hơn mà chỉ làm cho mối quan hệ của bạn tệ đi và đi vào bế tắc. Từ chối nhận trách nhiệm: Đừng đổ lỗi cho người khác nếu bạn cũng làm điều ấy! Hãy nhìn nhận mọi việc bằng thái độ sống có trách nhiệm và công bằng. Những thói quen không phù hợp: Mỗi người đều có thói quen, sở thích riêng nhưng khi hai người sống cùng nhau thì cả hai nên tôn trọng ý kiến của đối phương. Chỉ quan tâm tới bản thân mình: Sự ích kỷ sẽ dễ khiến một mối quan hệ kết thúc. Hãy biết nhường nhịn và sống hòa hợp với nhau khi cần thiết.

