MC Lại Văn Sâm tái xuất với show truyền hình đình đám dành cho trẻ em

Nhà báo Lại Văn Sâm – MC kì cựu, một gương mặt vô cùng quen thuộc và để lại nhiều dấu ấn với khán giả truyền hình qua nhiều thập niên, đã chính thức xác nhận vai trò dẫn dắt chương trình Mặt trời bé con - Little Big Shots phiên bản Việt. Là một sân chơi tôn vinh tài năng, những khả năng đặc biệt của các bé có độ tuổi từ 3- 13 tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, Little Big Shots phiên bản Việt gây ấn tượng bởi cách dẫn dắt dí dỏm, hài hước và gần gũi của Lại Văn Sâm. Trong những ngày qua, Little Big Shots Vietnam – Mặt trời bé con đã ghi hình những số đầu tiên với sự xuất hiện của rất nhiều bé đến từ nhiều vùng miền của đất nước, và đặc biệt là những khách mời nhí đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Bước vào thế giới trẻ thơ với sự hồn nhiên, vô tư trong những suy nghĩ và cách nói chuyện, cả khi say mê thể hiện trước khán giả những biệt tài của mình khiến Nhà báo Lại Văn Sâm không khỏi kinh ngạc lẫn thích thú. Lại Văn Sâm cũng mang theo nhiều trăn trở: “Hiện nay đang có rất nhiều vấn đề xảy ra, từ bạo lực cho đến chuyện lạm dụng trẻ em. Tôi tham gia chương trình với một mong muốn truyền đạt cho tất cả những người lớn, hãy yêu thương, hãy trân trọng trẻ thơ và làm sao cho con trẻ được phát triển tốt nhất. Nếu như vậy, thì chương trình Mặt trời bé con vừa là một chương trình giải trí, nhưng lại mang đậm tính nhân văn”. Khác với nhiều sân chơi dành cho thiếu nhi hiện nay, Mặt trời bé con là chương trình tôn vinh tài năng của các bé, mà không có bất kỳ sự thi đấu, ganh đua, hay đặt nặng thắng thua. Chương trình gây ấn tượng bởi những màn trình diễn hấp dẫn và những cuộc trò chuyện thân mật, thoải mái giữa người dẫn chương trình và các bé. Đây cũng là điều khiến cho vị MC kì cựu vô cùng thích thú và không chần chừ để gật đầu tham gia chương trình. Lại Văn Sâm cũng thẳng thắn chia sẻ: “Nếu so sánh các em nhỏ ở Việt Nam với thế giới, hay phiên bản Việt so với phiên bản gốc đều rất khập khiễng vì mỗi em nhỏ đều có nét đặc biệt riêng và tôi muốn cho khán giả thấy những tài năng, khả năng đặc biệt của các bé... ...Trẻ con Việt Nam cũng có cái ngộ nghĩnh và đáng yêu riêng. Tuân thủ theo format gốc của chương trình, nhưng mình vẫn phải giữ được nét văn hoá riêng của mình ở trong đó.” Khi tham gia Mặt trời bé con, với những bé có những tài năng, biệt tài đặc biệt còn có cơ hội được mời tham gia trình diễn tài năng của mình tại sân chơi Little Big Shots tại những quốc gia sản xuất phiên bản chương trình truyền hình nổi tiếng này. Hiện nay, Little Big Shots Vietnam – Mặt trời bé con vẫn tiếp tục tuyển sinh dành cho những em nhỏ có độ tuổi từ 3 – 13, yêu thích trình diễn và có sở trường hay kỹ năng đặc biệt.

