Kendrick Lamar thắng 6 giải tại MTV VMAs 2017 nhờ “Humble”

Lễ trao giải MTV Video Music Awards năm 2017 (MTV VMAs) đã diễn ra tối 27/8 (giờ địa phương) tại California (Mỹ). Hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng đã có mặt tại sự kiện như Ed Sheeran, Miley Cyrus, Kendrick Lamar, Demi Lovato, Thirty Seconds to Mars, Fifth Harmony, Vanessa Hudgens…

Lễ trao giải do Katy Perry dẫn dắt được mở màn bằng ca khúc “Humble” của Kendrick Lamar. Một điều đáng ngạc nhiên là ca khúc mở màn này cũng được xướng tên trong suốt lễ trao giải MTV VMAs.

Ở hạng mục được mong đợi nhất – Video của năm, “Humble” đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như “24K Magic” của Bruno Mars, “Scars To Your Beautiful” (Alessia Cara), “Wild Thoughts” (DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller) và “Reminder” (The Weeknd) để giành chiến thắng.

Kendrick Lamar.

Ngoài ra, “Humble” cũng mang về cho Kendrick Lamar những giải thưởng khác bao gồm: Video Hip hop xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Thiết kế xuất sắc nhất và Kỹ xảo xuất sắc nhất.

Kendrick Lamar là nam ca sĩ được đề cử nhiều nhất và cũng đã mang về nhiều giải nhất (với tổng cộng 6 giải) tại MTV VMAs 2017.

Hạng mục Nghệ sĩ của năm đã sướng tên nam ca sĩ Ed Sheeran. Khalid giành được giải cho Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất./.

Danh sách giải thưởng của Video Music Awards 2017 Video của năm: Kendrick Lamar – “Humble.” Nghệ sĩ của năm: Ed Sheeran Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Khalid Màn hợp tác xuất sắc nhất: Zayn & Taylor Swift – “I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)” Video Pop xuất sắc nhất: Fifth Harmony ft. Gucci Mane – “Down” Video Hip hop xuất sắc nhất: Kendrick Lamar – “HUMBLE.” Video Dance xuất sắc nhất: Zedd & Alessia Cara – “Stay” Vũ đạo xuất sắc nhất: Kanye West – “Fade” Bài hát mùa hè: Lil Uzi Vert — “XO Tour Llif3” Video rock xuất sắc nhất: Twenty One Pilots – “Heavydirtysoul” Quay phim xuất sắc nhất: Kendrick Lamar – “Humble” Đạo diễn xuất sắc nhất: Kendrick Lamar – “Humble” Thiết kế xuất sắc nhất: Kendrick Lamar – “Humble” Kỹ xảo xuất sắc nhất: Kendrick Lamar – “Humble” Dựng phim xuất sắc nhất: Young Thug – “Wyclef Jean”

Dàn mỹ nhân khoe sắc trên thảm đỏ MTV VMAs 2017 VOV.VN - Những ngôi sao tên tuổi đã xuất hiện tại thảm đỏ lễ trao giải MTV VMAs 2017 diễn ra tối 27/8 (theo giờ địa phương) tại California.