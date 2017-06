Thanh Lam, Tùng Dương từ chối nhận catse show “Chuyện hoa hướng dương“

“Chuyện hoa hướng dương” do nghệ sĩ tóc Andre’ làm người lên ý tưởng, với sự đồng hành của các nghệ sĩ Thanh Lam, Tùng Dương, nghệ sĩ piano Phó An My, nghệ sĩ múa Duy Thành, MC Phan Anh sẽ diễn ra vào tối 12/7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nhắc đến cái tên Andre’, khán giả sẽ cảm thấy xa lạ nhưng với giới nghệ sĩ, anh được gọi là “phù thủy sắc đẹp”. Rất nhiều cái tên nổi tiếng từng được Andre’ tạo kiểu tóc như ca sĩ Tuấn Hưng, Hà Trần, Nguyên Thảo, Thái Thùy Linh, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, MC Thành Trung…

Nghệ sĩ tóc Andre'.

Không chỉ tạo ra những tác phẩm nghệ thuật với mái tóc, Andre’ còn thường xuyên đi làm từ thiện ở rất nhiều tỉnh thành trong cả nước. Sau nhiều năm hoạt động khá lặng lẽ, lần đầu tiên Andre’ quyết định thực hiện đêm diễn nghệ thuật, quy tụ những người bạn thân thiết cùng tham gia tại Hà Nội.

Trong buổi gặp gỡ báo chí, giới thiệu chương trình vào sáng 29/6 tại Hà Nội, nghệ sĩ tóc Andre’ chia sẻ: “Sau nhiều năm làm từ thiện, tôi nghiệm ra rằng, không phải cứ bỏ tiền ra có nghĩa là làm từ thiện. Tôi đã từng đến những vùng xa xôi, ngồi chiếu ăn cơm với nước tương cùng bà con nghèo. Chúng tôi làm từ thiện từ gốc đến ngọn chứ không chỉ qua loa hay phô trương lấy danh tiếng. Kiếm tiền cho bản thân thì dễ, kiếm tiền cống hiến cho cộng đồng mới khó”.

Đó cũng là lý do mà Andre’ tự bỏ toàn bộ tiền ra để thực hiện chương trình. Rất may mắn, anh nhận được ủng hộ nhiệt tình từ các nghệ sĩ tham gia và các mạnh thường quân. Những người như Thanh Lam, Tùng Dương đến với Andre’ bằng tấm lòng, bằng sự cho đi và cống hiến nên không hề nhận một đồng tiền catxe nào.

Gặp gỡ báo chí giới thiệu chương trình "Chuyện hoa hướng dương".

Nghệ sĩ tóc cũng cho biết thêm, dù là người đứng ra tổ chức, xong anh sẽ không nhận bất kỳ tiền nào từ nhà tài trợ, mạnh thường quân hay khán giả. Andre’ minh bạch chuyện tiền nong: “Mọi người sẽ luôn thắc mắc về việc tiền từ đâu và sẽ đến được tới đâu. Tôi sẽ không nhận chuyển khoản, đóng góp hay tiền mặt. Mọi người có thể ủng hộ bằng cách mua vé hoặc ủng hột trực tiếp trong đêm nhạc để đảm bảo minh bạch”.

Số tiền tổng kết lại, Andre’ sẽ ủng hộ cho Trại phong Văn Môn (Thái Bình), Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em khuyết tật (Ba Vì), những bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện K (Hà Đông)…

Dù là nghệ sĩ tóc nổi tiếng nhưng Andre’ không khoe tay nghề hay quảng cáo cho bất kỳ thương hiệu sản phẩm nào ở chương trình nghệ thuật sắp tới. Anh chỉ muốn làm một chương trình nghệ thuật đáng nhớ bằng cả tấm lòng dành cho những mảnh đời còn khó khăn, bất hạnh.

Tiết lộ thêm về nội dung của “Chuyện hoa hướng dương”, chỉ đạo chương trình – nghệ sĩ Xuân Trường cho biết: “Chương trình sẽ dựa trên chặng hành trình làm từ thiện để xây dựng nên ‘Andre’ - Một chân dung’. Khán giả sẽ bất ngờ với những yếu tố đặc biệt của chương trình. Trong đó sẽ có phần nhạc, phần phim ngắn, kết hợp với kể chuyện để khán giả cảm được, chạm được vào những câu chuyện, những mảnh đời khó khăn”.

Trong đó, Thanh Lam và Tùng Dương sẽ xuất hiện với hình ảnh mới lạ. Nghệ sĩ tóc Andre’ chia sẻ thêm, Thanh Lam và Tùng Dương sẽ… mang cảm giác nhẹ nhàng, hiền lành hơn khi hát những ca khúc về thân phận con người./.