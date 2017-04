Brad Pitt "hẹn hò" trở lại sau khi ly hôn Angelina Jolie?

Theo một nguồn tin, sau khi chia tay Angelina Jolie, Brad Pitt "có hẹn hò qua quýt" với một cô gái trong quãng thời gian đơn độc. Tuy nhiên, "Đó không phải là mối quan hệ nghiêm túc, anh ấy chưa có bạn gái. Đây chỉ là cách để anh ấy giải thoát bản thân và duy trì sự kết nối với xã hội".

"Brad Pitt đồng ý hẹn hò là do bạn bè tác động đến. Họ không muốn anh ấy ngồi một mình ở nhà. Hơn nữa, Brad Pitt cũng có vẻ khá thoải mái khi đi chơi cùng một đôi khác (double date) và những người bạn đã giúp anh ấy", theo nguồn tin thân cận.

Trước đó, Brad Pitt bị bắt gặp hẹn hò với Sienna Miller - nữ diễn viên đảm nhận vai chính trong phim do công ty Plan B của nam tài tử sản xuất trong bữa tiệc ở Los Angeles, Mỹ hồi đầu tháng 4. Được biết, hai người đến một nhà hàng gần rạp ArcLight sau khi tham dự buổi công chiếu The Lost City of Z với các thành viên trong đoàn phim.

Trước những ồn ào này, đại diện của Brad Pitt lên tiếng khẳng định không hề có chuyện nam tài tử hẹn hò với Sienna Miller như tin đồn. Cả hai đi ăn cùng nhóm bạn sau buổi công chiếu phim mà thôi, giữa họ không có quan hệ tình cảm nam nữ.

Cuộc ly hôn ồn ào của Brad Pitt và Angelina Jolie dần lắng xuống sau nửa năm công bố chia tay. Cả hai đã dần thân thiện hơn và có thể ngồi lại bên nhau, bàn bạc chuyện chăm sóc con cái. Hồi đầu tháng 4, các con được cho là tới nhà thăm Brad Pitt sau một thời gian dài xa cách./.