Kate Winslet và Idris Elba phải đóng cảnh nóng trong phim mới

Trong khi Kate Winslet là “nàng thơ” của nhiều tác phẩm tình cảm kinh điển thì The Mountain Between Us đánh dấu lần đầu tiên Idris Elba đảm nhận vai chính trong một bộ phim lãng mạn. Kết hợp cùng chất giật gân, kịch tính của câu chuyện sinh tồn trên núi tuyết lạnh lẽo, Kate Winslet và Idris Elba đã tạo nên một mối tình khắc cốt ghi tâm.

Sự kết hợp của tượng vàng Oscar và Quả Cầu Vàng

“Nàng Rose” của Titanic trở lại với câu chuyện tình mới

Kate Winslet là một trong những diễn viên tài sắc nhất ở Hollywood. Cô thủ diễn hàng loạt nhân vật ấn tượng, trong đó phải kể đến vai diễn để đời nàng Rose trong tác phẩm tình cảm kinh điển từng nhận 11 đề cử Oscar Titanic (1997). Ở tuổi 22, cô trở thành nữ diễn viên trẻ nhất trong lịch sử Hollywood có 2 đề cử Oscar về diễn xuất và con số này nhanh chóng tăng lên 6 trong những năm sau đó. Năm 2009, cô chiến thắng ngoạn mục tượng vàng Oscar ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhờ vào phim The Reader. Trong suốt sự nghiệp của mình, Kate Winslet đã giành được hơn 81 chiếc cúp và nhận về 154 đề cử diễn xuất của các giải thưởng điện ảnh uy tín.

Idris Elba mang đến hình tượng người đàn ông bản lĩnh, là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ của mình Về Idris Elba, anh là một trong những ngôi sao da màu nổi bật nhất ở kinh đô điện ảnh thế giới hiện nay. Anh được khán giả nhớ đến qua các vai diễn đột phá trong các tác phẩm truyền hình được yêu thích như The Wire, Luther, The Office,… Anh từng 4 lần nhận đề cử Quả Cầu Vàng cho hạng mục Nam chính xuất sắc ở lĩnh vực truyền hình và 1 lần giành được chiến thắng. Anh cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm bom tấn như American Gangster (2007), Thor (2011), Pacific Rim (2013), Thor: The Dark World (2013) và Star Trek Beyond (2016). Một phân đoạn tình cảm của Kate Winslet và Idris Elba The Mountain Between Us đánh dấu sự cộng tác lần đầu tiên giữa Kate Winslet và Idris Elba. Cả hai sẽ thủ vai những con người xa lạ được kết nối lại trong một vụ rơi máy bay kinh hoàng. Sinh mạng của hai người buộc phải phụ thuộc vào nhau. Với diễn xuất tinh tế, Kate Winslet và Idris Elba mang đến một câu chuyện tình sâu lắng, giàu cảm xúc và thực sự chạm tới trái tim người xem. Tờ The Guardian nhận xét: “Elba và Winslet đã có màn miêu tả nội tâm tuyệt vời nhất, có thể thấy rõ qua ánh mắt của cả hai dành cho nhau”. Cả hai thực sự đã thăng hoa cho một cuộc tình nồng cháy giữa núi tuyết lãnh lẽo. Kate Winslet bất ngờ trước “vật tạo khoái cảm” của Idris Elba Kate Winslet gần như phải “hướng dẫn” cách đóng cảnh nóng sao cho tự nhiên nhất

Trong The Mountain Between Us, Kate Winslet và Idris Elba sẽ có một cảnh ân ái đầy nghệ thuật. Nếu Kate Winslet sở hữu nhiều cảnh nóng để đời trên màn ảnh thì cả đạo diễn Hany Abu-Assad và Idris Elba đều không có kinh nghiệm về chuyện này. Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi đã đóng khá nhiều cảnh kiểu thế trước đó nhưng Hany lại chưa từng quay một cảnh nào kiểu thế trước The Mountain Between Us, anh ấy khá căng thẳng".

Chuyện tình của hai kẻ xa lạ sẽ đi về đâu?

Được ví như một phiên bản Titanic trên núi tuyết, The Mountain Between Us sẽ mang đến nhiều phân đoạn tràn đầy cảm xúc. Tác phẩm là sự kết hợp tinh tế và hoà quyện giữa cả hai thể loại thriller (giật gân) và romance (lãng mạn), đáp ứng được cả tính giải trí lẫn chiều sâu trong câu chuyện.

The Mountain Between Us (Ngọn núi giữa hai ta) khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 17.11.2017./.

“Nàng Rose” Kate Winslet trở lại với chuyện tình Titanic giữa núi tuyết VOV.VN -Sau 20 năm, nàng Rose trong bộ phim lấy hết nước mắt của nhân loại "Titanic" đã trở lại với một nhân vật có chuyện tình bi kịch và xúc động không kém.