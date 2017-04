Á hậu Huyền My phong cách, cá tính trong sự kiện thời trang tại Hà Nội

Tối 8/4, Á hậu Huyền My tham dự một show thời trang được tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Sau khi được đề cử dự thi Miss Grand International - Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2017, Huyền My liên tục thử nghiệm các phong cách thời trang khác nhau. Không chọn phong cách lộng lẫy và quyến rũ như thường thấy, lần này Huyền My cá tính với bộ trang phục được kết hợp giữa áo trễ vai xếp nếp hoạ tiết, kết hợp cùng quần ống loe màu đen. Người đẹp sử dụng phong cách trang điểm sắc sảo và búi tóc cao để lộ khuôn mặt. Vẻ đẹp mới mẻ và cá tính của Huyền My nhận được nhiều lời khen tặng của các khán giả tham dự chương trình. Được đánh giá là mỹ nhân sở hữu nét đẹp đài các, Á hậu Việt Nam 2014 cho biết cô đang nỗ lực thay đổi hình ảnh của mình để phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2017. Miss Grand International không chỉ đề cao vẻ đẹp hình thể của các thí sinh mà đòi hỏi ở họ một sự năng động, hiện đại và quyến rũ cũng như các nền tảng kiến thức về xã hội và thế giới. Chính vì thế, Huyền My đang 'chạy nước rút' để hoàn thiện bản thân trong vòng 6 tháng tới. Á hậu cho biết, mọi người vẫn thường quen với hình ảnh một Huyền My đài các, sang trọng nhưng sắp tới cô sẽ phải thay đổi hình ảnh để trở nên năng động và quyến rũ hơn. Bên cạnh việc thay đổi về hình ảnh, Huyền My cho biết cô cũng đang tích cực trau dồi các kiến thức về thuyết trình, tiếng Anh, catwalk cũng như ứng xử để chuẩn bị cho cuộc thi. Hiện tại, đơn vị nắm bản quyền cuộc thi Miss Grand International tại Việt Nam là công ty Elite vẫn đang trong quá trình gấp rút trình hồ sơ của Á hậu Huyền My lên Cục Nghệ thuật biểu diễn để xin cấp phép. Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2017 dự kiến sẽ tổ chức tại Việt Nam trong tháng 10 tới./.

