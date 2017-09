Bề ngoài thay đổi đáng kinh ngạc của nữ ca sĩ gợi cảm Beyonce

Nữ ca sĩ Beyoncé từng là học sinh trường trung học năng khiếu nghệ thuật HSPVA tại Houston (bang Texas) trước khi trở thành thành viên nhóm nhạc Destiny's Child. Từ khi 19 tuổi (2000), cô đã có những tour diễn cùng với nhóm Destiny's Child và theo đuổi phong cách quyến rũ của thần tượng Marilyn Monroe. Nữ ca sĩ đã tự tay sáng tác bài hát "Survivor" cho album thứ 3 của nhóm - "Survivor" (2001). Năm 2002, lần đầu tiên của Beyoncé "lấn sân" sang điện ảnh với nhân vật Foxxy Cleopatra trong bộ phim hài “Austin Powers: Goldmember”. Nhà tạo mẫu tóc Kimberly Kimble đã nói về giọng ca "Dangerously in Love": "Tôi thích nhất khi nhìn cô ấy với mái tóc thẳng". Trong lễ trao giải Grammy năm 2004, Beyoncé quyến rũ với mái tóc xoăn được búi hờ hững phía sau, khoe vai trần quyến rũ. Trong buổi ra mắt mẫu nước hoa Tommy True Star Gold được lấy cảm hứng từ chính mình (2005), nữ ca sĩ trẻ trung với mái tóc xoăn lọn to bồng bềnh. Beyoncé tự tin sải bước trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar 2005 với mái tóc buộc đuôi ngựa và đôi hoa tai lấp lánh ấn tượng. Tham dự buổi ra mắt bộ phim "The Pink Panther" (2006), nữ ca sĩ đẹp dịu dàng trong bộ cánh mỏng manh. Mái tóc của cô đã được đổi sang màu highlight cá tính khi cô tham dự sự kiện ở Las Vegas vào năm 2007. Beyoncé đã gây nhiều sự chú ý với mái tóc vàng xoăn bồng bềnh trong buổi khai trương một câu lạc bộ ở thành phố New York, 2008. Mái tóc dài của cô đã được duỗi thẳng khi chụp ảnh trang bìa cho tạp chí InStyle vào tháng 11/2008. Chia sẻ về chiến dịch quảng bá cho album "I Am...Sasha Fierce" (2009) của cô, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi đã thay đổi rất nhiều kiểu tóc, tôi không muốn dự án này làm thay đổi kiểu tóc hiện tại của tôi". Cho nên cô đã giữ nguyên mái tóc khi xuất hiện trong MV. Mái tóc vàng suôn mượt luôn khiến cô trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ. Xuất hiện trong buổi khai trương Trung tâm thẩm mỹ Beyonce Cosmetology của cô tại Phoenix House, Brooklyn, New York, Beyonce gây ấn tượng với mái tóc nhuộm ombre cá tính. Nữ ca sĩ xuất hiện tại sự kiện ở Harlem vào năm 2011 với mái tóc xoăn xù màu vàng nổi bật. Beyoncé quyến rũ, sang trọng với mái tóc dài được tết lệch sang một bên, khoe đôi bông tai lấp lánh khi tham dự sự kiện vào năm 2011. Trong sự kiện Met Gala năm 2012, bà mẹ 36 tuổi vẫn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ với mái tóc bóng mượt được chải chuốt gọn gàng. Ngay sau đó, Beyoncé đã trở thành một cô gái tóc vàng xinh đẹp dưới bàn tay của nhà tạo mẫu tóc Rita Hazan. Năm 2013, nữ ca sĩ bất ngờ xuất hiện với mái tóc bob ấn tượng trong một buổi hoà nhạc ở Philadelphia. Mái tóc của cô đã dài đáng kể sau khi cô quyết định cắt ngắn mái tóc của mình vào năm 2013. Trong bữa tiệc sau giải Oscar năm 2015 do tạp chí Vanity Fair tổ chức, một lần nữa nữ ca sĩ khiến mọi người ngỡ ngàng bởi sắc đẹp không tỳ vết của cô. Tham dự tại Met Gala (2016), cô gây ấn tượng bởi cách trang điểm lạ mắt. Xuất hiện tại lễ trao giải Grammys vào tháng 2/2017, Beyoncé đẹp tựa nữ hoàng ngay cả khi cô đang mang bầu.

