Choáng với những sao Hollywood tăng cả chục cân vì vai diễn

Hilary Swank tăng tới 8,5 kg để vào vai nữ võ sĩ quyền anh trong bộ phim "Million Dollar Baby" (năm 2004). Trong 90 ngày, mỗi ngày nữ diễn viên phải tiêu thụ 210g protein. Bộ phim đã giành được 4 giải Oscar, trong đó có giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Hilary. Nam tài tử điển trai Ryan Reynolds tăng hơn 11kg để có thân hình lực lưỡng của nhân vật Hannibal King trong phim "Blade Trinity". Bobby Storm, HLV thể hình của Ryan Reynolds nói với WebMD rằng ngôi sao này đã phải tập 90 phút mỗi ngày trong vòng từ 6 - 7 tháng với mức tạ lên đến 90kg. Để vào vai ác nhân Bane trong "The Dark Knight Rises", nam diễn viên Tom Hardy đã tăng 13,5kg. Trước đó, nhiều fan không hài lòng khi vai diễn này thuộc về Tom bởi cho rằng anh không đủ lực lưỡng. Matt Damon cũng đã phải tăng tới 13,5kg để đóng phim "The Informant". Nam diễn viên mô tả về chế độ ăn uống của mình lúc đó: "Tôi bắt đầu ăn điên cuồng và uống bia đen. Tôi đã gọi suất ăn đắt nhất ở McDonal và bánh snack Doritos. Nhưng lúc đó có cảm giác như mình đang ở thiên đường". Nam tài tử George Clooney tăng 13kg để vào vai diễn điệp viên CIA – Rob Barnes trong phim "Syriana". Đây là vai diễn đem lại tượng vàng Oscar tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho George Clooney hồi năm 2006. Mỹ nhân hàng đầu Hollywood - Charlize Theron đã tăng 13,5kg để vào vai kẻ giết người hàng loạt trong bộ phim "Monster". Nữ diễn viên thường xuyên ăn vặt để đạt được cân nặng lý tưởng. Với nỗ lực này cùng diễn xuất tuyệt vời, Theron giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Với vai diễn cựu chiến binh trong "American Sniper" (2014), Bradley Cooper lần thứ ba liên tiếp giành được đề cử Oscar, sau "Silver Lingings Playbook" và "American Hustle". Nam diễn viên đã tăng tới 18kg để vào vai diễn. "Người Dơi" Christian Bale là một trong những diễn viên luôn sẵn sàng tăng hoặc giảm cân để làm tròn vai diễn. Có thời điểm, anh giảm tới 28kg để vào vai một bệnh nhân mắc chứng mất ngủ kinh niên trong "The Machinist". Đến khi đóng phim "American Hustle", Bale đã tăng gần 20kg nhờ ăn vô số bánh rán, burger phô mai... Matthew McConaughey cho biết, anh đã ăn pizza suốt ngày để tăng 21kg cho vai diễn trong phim "Gold". Trước đó, nam diễn viên cũng từng giảm 21kg để đóng phim "Dallas Buyers Club". Rob McElhenney đã mất 5tháng để tăng 22,5kg để làm cho nhân vật của mình trông mũm mĩm trong "It's Always Sunny in Philadelphia". Nam tài tử điển trai Ryan Gosling đã tăng tới 27kg để đóng phim "The Lovely Bones". Từ dáng vẻ thư sinh với 67,5kg, anh đã liên tục uống kem bị chảy nước để đạt mức cân nặng 94kg. Để vào vai võ sĩ quyền anh huyền thoại Jake LaMotta trong bộ phim "Raging Bull", nam diễn viên Robert de Niro đã tăng 27kg. Nhờ nỗ lực này, vai diễn đã mang về cho De Niro giải Oscar và Quả cầu vàng. Nam diễn viên Vincent D'Onofrio đã tăng tới 31,5kg cho vai diễn trong phim "Full Metal Jacket". Anh mô tả về ngoại hình của mình lúc đó: "Nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Phụ nữ không nhìn tôi mà quay lưng về phía tôi. Mọi người thường nói một điều gì đó với tôi tới 2 lần vì họ nghĩ tôi là một thằng béo ngốc nghếch".

Hilary Swank tăng tới 8,5 kg để vào vai nữ võ sĩ quyền anh trong bộ phim "Million Dollar Baby" (năm 2004). Trong 90 ngày, mỗi ngày nữ diễn viên phải tiêu thụ 210g protein. Bộ phim đã giành được 4 giải Oscar, trong đó có giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Hilary. Nam tài tử điển trai Ryan Reynolds tăng hơn 11kg để có thân hình lực lưỡng của nhân vật Hannibal King trong phim "Blade Trinity". Bobby Storm, HLV thể hình của Ryan Reynolds nói với WebMD rằng ngôi sao này đã phải tập 90 phút mỗi ngày trong vòng từ 6 - 7 tháng với mức tạ lên đến 90kg. Để vào vai ác nhân Bane trong "The Dark Knight Rises", nam diễn viên Tom Hardy đã tăng 13,5kg. Trước đó, nhiều fan không hài lòng khi vai diễn này thuộc về Tom bởi cho rằng anh không đủ lực lưỡng. Matt Damon cũng đã phải tăng tới 13,5kg để đóng phim "The Informant". Nam diễn viên mô tả về chế độ ăn uống của mình lúc đó: "Tôi bắt đầu ăn điên cuồng và uống bia đen. Tôi đã gọi suất ăn đắt nhất ở McDonal và bánh snack Doritos. Nhưng lúc đó có cảm giác như mình đang ở thiên đường". Nam tài tử George Clooney tăng 13kg để vào vai diễn điệp viên CIA – Rob Barnes trong phim "Syriana". Đây là vai diễn đem lại tượng vàng Oscar tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho George Clooney hồi năm 2006. Mỹ nhân hàng đầu Hollywood - Charlize Theron đã tăng 13,5kg để vào vai kẻ giết người hàng loạt trong bộ phim "Monster". Nữ diễn viên thường xuyên ăn vặt để đạt được cân nặng lý tưởng. Với nỗ lực này cùng diễn xuất tuyệt vời, Theron giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Với vai diễn cựu chiến binh trong "American Sniper" (2014), Bradley Cooper lần thứ ba liên tiếp giành được đề cử Oscar, sau "Silver Lingings Playbook" và "American Hustle". Nam diễn viên đã tăng tới 18kg để vào vai diễn. "Người Dơi" Christian Bale là một trong những diễn viên luôn sẵn sàng tăng hoặc giảm cân để làm tròn vai diễn. Có thời điểm, anh giảm tới 28kg để vào vai một bệnh nhân mắc chứng mất ngủ kinh niên trong "The Machinist". Đến khi đóng phim "American Hustle", Bale đã tăng gần 20kg nhờ ăn vô số bánh rán, burger phô mai... Matthew McConaughey cho biết, anh đã ăn pizza suốt ngày để tăng 21kg cho vai diễn trong phim "Gold". Trước đó, nam diễn viên cũng từng giảm 21kg để đóng phim "Dallas Buyers Club". Rob McElhenney đã mất 5tháng để tăng 22,5kg để làm cho nhân vật của mình trông mũm mĩm trong "It's Always Sunny in Philadelphia". Nam tài tử điển trai Ryan Gosling đã tăng tới 27kg để đóng phim "The Lovely Bones". Từ dáng vẻ thư sinh với 67,5kg, anh đã liên tục uống kem bị chảy nước để đạt mức cân nặng 94kg. Để vào vai võ sĩ quyền anh huyền thoại Jake LaMotta trong bộ phim "Raging Bull", nam diễn viên Robert de Niro đã tăng 27kg. Nhờ nỗ lực này, vai diễn đã mang về cho De Niro giải Oscar và Quả cầu vàng. Nam diễn viên Vincent D'Onofrio đã tăng tới 31,5kg cho vai diễn trong phim "Full Metal Jacket". Anh mô tả về ngoại hình của mình lúc đó: "Nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Phụ nữ không nhìn tôi mà quay lưng về phía tôi. Mọi người thường nói một điều gì đó với tôi tới 2 lần vì họ nghĩ tôi là một thằng béo ngốc nghếch".