Chuyện showbiz: Hạ Vy nghi “đá xéo” Hồ Ngọc Hà giữa tâm bão The Face

Hạ Vi lại bị nghi 'đá xéo' Hồ Ngọc Hà giữa tâm bão: Mở lại facebook cá nhân, Hạ Vi lại đăng status gây tranh cãi giữa "tâm bão" Hà Hồ bị tố chèn ép Minh Hằng. Cô viết: "Chẳng có gì là quan trọng cả, quan trọng nhất vẫn là cuộc đời này mình đã trải qua bao nhiêu chuyện, sống tốt vì bản thân bao nhiêu phần mà không hổ thẹn và đừng đọc bình luận trên facebook". Phát ngôn này được để trong trạng thái công khai để cộng đồng mạng được biết. Vì lẽ đó, không ít cư dân mạng cho rằng, Hạ Vi đang "đá xéo" Hà Hồ. Có vẻ như, người đẹp vẫn chưa hết cay cú "Nữ hoàng giải trí" vì chuyện cũ. (Ảnh: FBNV). Hồ Ngọc Hà: 'Tôi không làm điều gì không hay như ngoài kia đang nói: 'Tối 21/4, Hồ Ngọc Hà tổ chức đêm nhạc riêng tại một phòng trà ở Hà Nội. Đây là một trong những lần xuất hiện đầu tiên của nữ ca sĩ sau ồn ào liên quan đến Minh Hằng. Trong chương trình, Hồ Ngọc Hà được cho là có những chia sẻ úp mở về chuyện bị đàn em tố chèn ép. Dù không nói thẳng vào bất cứ sự việc nào, nhưng khán giả vẫn dễ dàng cảm nhận được ý chính rằng cô không làm những điều không hay như những gì mà mọi người đang đồn đại thời gian vừa qua. (Ảnh: VTC news) Từng thân thiết với Minh Hằng, Đàm Vĩnh Hưng vẫn bênh vực Hà Hồ giữa bão scandal: Giữa bão scandal Hà Hồ - Minh Hằng tại The Face, là một người bạn rất thân của cô trong nghề, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng bênh vực giọng ca Sao ta lặng im trên trang cá nhân: "Trời đã sinh ra Hưng sao lại còn sinh Hà? Ta ghét nhà ngươi vì nhà ngươi dám cả gan "dễ thương"... ngang hàng với ta!. (Ảnh: FBNV) Con gái Kim Tử Long cưới chồng doanh nhân: Nghệ sĩ Ưu tú cùng vợ cũ chăm chút lễ ăn hỏi cho con gái - diễn viên Mai Ka - tại nhà riêng vào sáng 21/4, ở TP HCM. (Ảnh: Vnexpress) Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Trà My từng bị trầm cảm sau sinh: Ngô Trà My tâm sự cô từng có những suy nghĩ tiêu cực dù rất được ông xã yêu thương, chiều chuộng. (Ảnh: Vnexpress) Trấn Thành khoe ảnh “không ai nhận ra” sau chuyến đi Hàn Quốc cùng Hari Won: Trên trang facebook cá nhân, Trấn Thành khoe ảnh “tự sướng” với trang phục và điệu bộ trẻ trung sau chuyến đi Hàn Quốc cùng Hari Won. (Ảnh: FBNV) Vợ chồng Lee Byung Hun ngọt ngào hơn sau bê bối ngoại tình: Lee Byung Hun, Lee Min Jung ngày càng bền chặt sau bê bối của nam diễn viên. Hai người nổi bật khi xuất hiện trong sự kiện mới đây. (Ảnh: Zing) Mới lấy vợ, Quách Phú Thành đã bị phát hiện không đeo nhẫn cưới: Dù mới kết hôn vào đầu tuần nhưng "thiên vương" Hồng Kông - Quách Phú Thành đã bị giới săn tin phát hiện xuất hiện tại một sự kiện vào ngày hôm qua 21/4 mà không đeo nhẫn cưới. (Ảnh: Dân trí) Vú em tố cáo bị Mel B lạm dụng tình dục suốt bảy năm: Lorraine Gilles kiện ngôi sao của Spice Girls đã quyến rũ cô từ năm 18 tuổi và ép quan hệ tình dục bảy năm qua: Theo People, ngày 21/4, vú em Lorraine Gilles đệ đơn lên tòa án kiện Mel B vì tội phỉ báng, nói dối, xâm phạm quyền riêng tư và gây ra những tổn thương tinh thần cho cô. (Ảnh: Vnexpress)

