Chuyện showbiz: Hồ Ngọc Hà công khai nhận Kim Lý là “người thương“

Kim Lý và Hà Hồ cùng đi nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng. Hà Hồ chia sẻ: "Trước khi diễn thì Hà và Subeo tận hưởng kỳ nghỉ với những trải nghiệm tuyệt vời ở nơi mình thích, với người mình thương và ăn món mình thèm... Bình yên vậy là đủ". Nhiều người cho rằng "người thương" mà Hà Hồ nhắc đến chính là Kim Lý. (VTC) Jennifer Phạm tận hưởng kỳ nghỉ 2/9 bên chồng con. Hoa hậu chia sẻ một số hình ảnh của bé Na và bé Nu trong dịp cả nhà đi nghỉ dưỡng tại một resort ở Sầm Sơn. (Ngoisao.net) Mỹ Tâm tranh thủ ngày lễ về với gia đình. Cô chia sẻ: "Về nhà được mẹ yêu kho cho nồi cá nục ăn lễ nên mặt rất hớn hở". (FBNV) Ông Cao Thắng chở Đông Nhi bằng xe máy đi dạo phố. (FBNV) Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đưa các con về thăm ông bà nội và gửi lời chúc đến độc giả: "Bình an chẳng đâu xa, bình an ở xung quanh ta". (FBNV) Trương Quỳnh Anh và các đồng nghiệp đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật sớm cho Tim tại Hàn Quốc. Tim cười rất tươi khi nhận được món quà đặc biệt này. Anh có đăng tải những hình ảnh trong buổi tiệc kèm theo dòng chú thích: “Đón sinh nhật sớm bên đất Hàn. Cảm ơn tri kỉ Trương Quỳnh Anh nhiều nhé”. (Eva) Kim Tae Hee dù đang mang thai 7 tháng vẫn chăm chỉ quay quảng cáo nên đã nhận nhiều ý kiến nhắc nhở khi đi giày cao gót để quay hình. (Zing) Trang tin On.cc đưa tin tối 2/9, người mẫu Phương Viên, vợ của 'tứ đại thiên vương' Quách Phú Thành, đã hạ sinh một bé gái đầu lòng tại bệnh viện Dưỡng Hòa, Hồng Kông. (Thanh Niên) The Sun đưa tin Angelina Jolie và Brad Pitt hiểu họ thuộc về nhau sau một năm chia tay. Theo tiết lộ của nhà báo Ian Halperin, cặp đôi quyền lực showbiz đã xúc động và khóc rất nhiều khi gặp lại nhau mới đây. (Zing) Hết dẫn các con đi đánh golf, David Beckham tiếp tục cùng bọn trẻ đến phòng tập luyện boxing. Anh bị cộng đồng mạng gọi là giả tạo khi dắt con ra đường chỉ để tạo dáng cho các phóng viên chụp ảnh./. (Saostar)

