Chuyện showbiz: Lan Ngọc tố Angela Phương Trinh hãm hại đồng nghiệp

Hương Tràm mặt mộc căng thẳng tập luyện cho học trò tại The voice kids: Xuất hiện với gương mặt mộc và lộ rõ những căng thẳng, Hương Tràm tranh thủ tập luyện cho các học trò cưng của mình tại The Voice Kids. (VOV.VN) Quang Vinh kể với Trấn Thành về chuyện tình 10 năm đau khổ: Nam ca sĩ có mối tình đầu sâu đậm từ khi 19 tuổi, yêu nhau 10 năm nhưng cũng đầy đau khổ, sóng gió vì anh "quá thương người kia nên muốn người ta là của mình 100%". (Zing.vn) Ninh Dương Lan Ngọc tố Angela Phương Trinh chiêu trò, chuyên hãm hại đồng nghiệp: Nhắc đến đàn em, Lan Ngọc chia sẻ thêm "bà mẹ nhí" thường xuyên dùng chiêu trò để gây chú ý, hãm hại đồng nghiệp, những câu chuyện mà cô gái ấy tạo nên luôn không bao giờ là sự thật. Ngoài ra, cô giữ im lặng đến ngày hôm nay không phải sợ mà muốn dành sự tôn trọng còn sót lại cho người đàn em trong nghề. (VTC News) Vợ Thành Được đẹp quyến rũ khi thử trang phục đến Bulgaria thi Hoa hậu: Người đẹp Vân Anh, vợ diễn viên Thành Được đang ráo riết chuẩn bị lên đường sang Bulgaria tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hành tinh. (VOV.VN) Chồng cũ danh hài Kiều Oanh công khai vợ trẻ hơn 20 tuổi: Lê Huỳnh không hề ngần ngại thể hiện tình cảm với người vợ nhỏ hơn 20 tuổi trên sóng truyền hình mà dường như không còn nhớ đến bất cứ điều gì về người vợ cũ Kiều Oanh. (Eva.vn) Tiêu Châu Như Quỳnh hát như “người say” cùng danh ca Nhật Hạ: Để khởi động cho chuỗi dự án những ca khúc trữ tình đi cùng năm tháng, bản audio của ca khúc "Cho em quên tuổi ngọc" – bản tình ca say đắm kết hợp của hai nữ danh ca Nhật Hạ, Tiêu Châu Như Quỳnh chính thức được ra mắt khán giả. (VOV.VN) Thiên Nga The Face khoe vai trần gợi cảm trong bộ ảnh đậm chất Á Đông: Thiên Nga The Face khoe vai trần gợi cảm trong bộ ảnh đậm chất Á Đông. (VOV.VN) Thiên thần nội y Alessandra Ambrosio mặc gợi cảm tham dự ra mắt phim: Alessandra Ambrosio lựa chọn một chiếc đầm hai dây màu trắng dài thướt tha, với họa tiết những cánh hoa bồ công anh đính kèm dọc thân váy tham dự buổi ra mắt phim "Bố ngoan, bố hư 2" tại Mỹ. (VOV.VN) Mỹ nhân Philippines được mời dự sự kiện bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN: Người đẹp "Vũ điệu hoang dã" Marian Rivera đã được đích thân Thủ tướng Campuchia Hun Sen mời đến tham dự sự kiện bên lề HNCC ASEAN lần thứ 31. (VOV.VN) Mel B và chồng hoàn tất thỏa thuận ly hôn: Sau nhiều tháng kiện cáo, tranh chấp, ca sĩ của Spice Girls và nhà làm phim Stephen Belafonte dàn xếp xong các điều khoản để chia tay. (VNE)

Hương Tràm mặt mộc căng thẳng tập luyện cho học trò tại The voice kids: Xuất hiện với gương mặt mộc và lộ rõ những căng thẳng, Hương Tràm tranh thủ tập luyện cho các học trò cưng của mình tại The Voice Kids. (VOV.VN) Quang Vinh kể với Trấn Thành về chuyện tình 10 năm đau khổ: Nam ca sĩ có mối tình đầu sâu đậm từ khi 19 tuổi, yêu nhau 10 năm nhưng cũng đầy đau khổ, sóng gió vì anh "quá thương người kia nên muốn người ta là của mình 100%". (Zing.vn) Ninh Dương Lan Ngọc tố Angela Phương Trinh chiêu trò, chuyên hãm hại đồng nghiệp: Nhắc đến đàn em, Lan Ngọc chia sẻ thêm "bà mẹ nhí" thường xuyên dùng chiêu trò để gây chú ý, hãm hại đồng nghiệp, những câu chuyện mà cô gái ấy tạo nên luôn không bao giờ là sự thật. Ngoài ra, cô giữ im lặng đến ngày hôm nay không phải sợ mà muốn dành sự tôn trọng còn sót lại cho người đàn em trong nghề. (VTC News) Vợ Thành Được đẹp quyến rũ khi thử trang phục đến Bulgaria thi Hoa hậu: Người đẹp Vân Anh, vợ diễn viên Thành Được đang ráo riết chuẩn bị lên đường sang Bulgaria tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hành tinh. (VOV.VN) Chồng cũ danh hài Kiều Oanh công khai vợ trẻ hơn 20 tuổi: Lê Huỳnh không hề ngần ngại thể hiện tình cảm với người vợ nhỏ hơn 20 tuổi trên sóng truyền hình mà dường như không còn nhớ đến bất cứ điều gì về người vợ cũ Kiều Oanh. (Eva.vn) Tiêu Châu Như Quỳnh hát như “người say” cùng danh ca Nhật Hạ: Để khởi động cho chuỗi dự án những ca khúc trữ tình đi cùng năm tháng, bản audio của ca khúc "Cho em quên tuổi ngọc" – bản tình ca say đắm kết hợp của hai nữ danh ca Nhật Hạ, Tiêu Châu Như Quỳnh chính thức được ra mắt khán giả. (VOV.VN) Thiên Nga The Face khoe vai trần gợi cảm trong bộ ảnh đậm chất Á Đông: Thiên Nga The Face khoe vai trần gợi cảm trong bộ ảnh đậm chất Á Đông. (VOV.VN) Thiên thần nội y Alessandra Ambrosio mặc gợi cảm tham dự ra mắt phim: Alessandra Ambrosio lựa chọn một chiếc đầm hai dây màu trắng dài thướt tha, với họa tiết những cánh hoa bồ công anh đính kèm dọc thân váy tham dự buổi ra mắt phim "Bố ngoan, bố hư 2" tại Mỹ. (VOV.VN) Mỹ nhân Philippines được mời dự sự kiện bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN: Người đẹp "Vũ điệu hoang dã" Marian Rivera đã được đích thân Thủ tướng Campuchia Hun Sen mời đến tham dự sự kiện bên lề HNCC ASEAN lần thứ 31. (VOV.VN) Mel B và chồng hoàn tất thỏa thuận ly hôn: Sau nhiều tháng kiện cáo, tranh chấp, ca sĩ của Spice Girls và nhà làm phim Stephen Belafonte dàn xếp xong các điều khoản để chia tay. (VNE)