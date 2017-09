Cựu hoa hậu Hàn Quốc rạng rỡ xuất hiện ở sân bay Nội Bài

Tối 9/9, Cựu hoa hậu Hàn Quốc Oh Hyun Kyung đã xuất hiện tại sân bay Nội Bài trong sự chào đón cuồng nhiệt của người hâm mộ. Oh Hyun Kyung khá mệt mỏi sau chuyến bay kéo dài 5 tiếng. Nhưng ngay khi gặp người hâm mộ, dường như sự mệt mỏi đã tan biến. Hoa hậu xứ sở kim chi giao lưu cùng với người hâm mộ. Cô chụp ảnh chung cùng người hâm mộ Việt Nam. Oh Hyun Kyung khá ngạc nhiên với sự đón tiếp nồng hậu từ người hâm mộ. Cô cũng tỏ ra rất thân thiện, trò chuyện cùng những bạn trẻ hâm mộ mình. Oh Hyun Kyung vẫy tay chào người hâm mộ để lên xe về khách sạn. Cựu hoa hậu Hàn Quốc Oh Hyun Kyung sẽ tham gia một sự kiện được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 10/9. Oh Hyun Kyung là ngôi sao trẻ triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc sau khi đăng quang ngôi hoa hậu năm 1989./.

Tối 9/9, Cựu hoa hậu Hàn Quốc Oh Hyun Kyung đã xuất hiện tại sân bay Nội Bài trong sự chào đón cuồng nhiệt của người hâm mộ. Oh Hyun Kyung khá mệt mỏi sau chuyến bay kéo dài 5 tiếng. Nhưng ngay khi gặp người hâm mộ, dường như sự mệt mỏi đã tan biến. Hoa hậu xứ sở kim chi giao lưu cùng với người hâm mộ. Cô chụp ảnh chung cùng người hâm mộ Việt Nam. Oh Hyun Kyung khá ngạc nhiên với sự đón tiếp nồng hậu từ người hâm mộ. Cô cũng tỏ ra rất thân thiện, trò chuyện cùng những bạn trẻ hâm mộ mình. Oh Hyun Kyung vẫy tay chào người hâm mộ để lên xe về khách sạn. Cựu hoa hậu Hàn Quốc Oh Hyun Kyung sẽ tham gia một sự kiện được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 10/9. Oh Hyun Kyung là ngôi sao trẻ triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc sau khi đăng quang ngôi hoa hậu năm 1989./.