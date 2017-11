Diễm My 9x đầy quyền lực với thiết kế hàng hiệu trong “Cô Ba Sài Gòn”

Bộ phim "Cô Ba Sài Gòn" đã gây được tiếng vang lớn đối với độc giả xem phim. Bên cạnh tà áo dài là biểu tượng đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam xuyên suốt bộ phim, cô nàng diễn viên Diễm My 9X không ngần ngại sắm hàng loạt bộ cánh hàng hiệu của thương hiệu Jacqueline để thủ vai nhà thiết kế thời trang quyền lực Helen. Nhằm gây ấn tượng từ xuất hiện đầu tiên trong bộ phim, Diễm My 9x không ngần ngại lựa chọn cho mình chiếc đầm đen tinh tế nhưng cũng không kém phần trang nhã đến từ thương hiệu Monique Lhuillier. Với điểm nhấn là chiếc mũ đen rộng vành vô cùng quý phái của Elie Saab, Diễm My đã thành công trong việc thể hiện một nhà thiết kế đầy quyền lực của Sài Gòn năm 2017. Với mong muốn mang lại hình tượng nhà thiết kế thời trang nhiều màu sắc, cô chọn cho mình mẫu đầm màu xanh lá cây đầy cá tính từ thương hiệu Balmain của Pháp trong phân cảnh gặp đối tác khi giới thiệu bộ sưu tập mới. Sexy nhưng vẫn sang trọng đó là những gì Diễm My mong muốn được thể hiện thông qua bộ váy này. Dường như thiết kế của Balmain khá được lòng Diễm My khi cô tiếp tục lựa chọn cho mình chiếc đầm da rắn màu đỏ tôn lên được vóc dáng đi kèm với hoa tai của nhà thiết kế danh tiếng Oscar de la Renta. Sự xuất hiện cùng chiếc đầm xanh baby Oscar de la Renta điểm xuyến đá lấp lánh đã mang đến nét nhẹ nhàng, bay bổng cho Diễm My. Là một bộ phim mang đậm nét thời trang,với sự xuất hiện thông qua việc chọn lựa trang phục đến từ các nhãn hiệu thời trang vô cùng cao cấp trên thế giới, Diễm My 9X đã chiếm trọn được hình ảnh một nhà thiết kế đầy quyền lực của mình. Là một bộ phim mang đậm nét thời trang,với sự xuất hiện thông qua việc chọn lựa trang phục đến từ các nhãn hiệu thời trang vô cùng cao cấp trên thế giới, Diễm My 9X đã chiếm trọn được hình ảnh một nhà thiết kế đầy quyền lực./.

