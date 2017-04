Gương mặt sao thay đổi thế nào trước và sau khi mang bầu?

Dù mang bầu quá to nhưng gương mặt cũng như thân hình của nữ diễn viên "Ngày xửa ngày xưa" Ginnifer Goodwin trông chẳng khác xưa là mấy. Thời điểm mang bầu con đầu lòng, Anne Hathaway vẫn giữ được gương mặt đẹp và thân hình thon gọn đến bất ngờ ngoại trừ vòng 2 "quá khổ". Có lẽ sẽ chẳng ai tin được, gương mặt của Katherine Heigl thời điểm đang mang bầu trông còn thon gọn hơn so với thời con gái của cô. Đả nữ của “Resident Evil” - Milla Jovovich vẫn tươi cười, rạng rỡ trông thấy khi đang mang bầu, trái ngược với vẻ mệt mỏi của các bà bầu khác. Kim Kardashian có vẻ trông sắc sảo hơn so với thời kỳ chưa mang bầu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều rằng cô Kim "siêu vòng ba" vẫn khá gợi cảm và sành điệu. Leigh Lezark dường như kém sắc hơn khi đang mang bầu, đôi mắt cô sụp sâu thiếu sức sống. Dường như Chrissy Teigen mập hơn so với thời điểm trước khi mang bầu. Dù gương mặt vẫn thon nhưng có thể thấy thần thái của Olivia Wilde kém đi rất nhiều. Kerry Washington trông lại trẻ đẹp hơn khi mang bầu so với thời "chưa có gì". Có thể thấy, gương mặt Keri Russell còn V-line hơn cả khi chưa có bầu.

