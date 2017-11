Liên minh Công lý: Những điều quá thú vị về Jason Momoa “Aquaman“

Justice League vừa ra mắt và hứa hẹn là bom tấn đại phá các phòng vé cuối năm nay. Bên cạnh cái chau mày và nụ cười nhếch mép quen thuộc của Super man và biểu cảm "lừ lừ" của Batman, Justice League giới thiệu các nhân vật mới bao gồm The Flash, Cyborg và Aquaman. Và sau đây là những điều thú vị xoay quanh "vua thuỷ tề" Aquaman. 1. Aquaman có dòng máu lai một nửa của loài người, một nửa của tộc người Atlantis. Anh là con của nữ hoàng Atlanna và được nuôi nấng bởi cha là người giữ hải đăng ở Đại Tây Dương, Arthur Curry. 2. Aquaman có làn da cứng như thép với sức mạnh vô biên. Với cây đinh ba trên tay, Aquaman có thể điều khiển mọi loại sinh vật biển. Vũ khí này cũng là một trong những loại vũ khí tối thượng nhất của Justice. 3. Sức mạnh của Aquaman từ lâu đã là đề tài châm chọc của các fan truyện tranh và hoạt hình. Aquaman chỉ có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình ở dưới nước. Sống trên cạn quá lâu, đặc biệt điều kiện sa mạc có thể khiến Aquaman yếu ớt đi. Đôi tay cũng là điểm yếu chí mạng của Aquaman. Có lần, Aquaman từng mất đôi tay trong một trận chiến. 4. Ngoài truyện tranh, Aquaman xuất hiện nhiều lần trong các bộ phim hoạt hình, có thể kể đến Superfriends, Justice League Unlimited, Batman: The Brave and the bold, Young Justice. Aquaman cũng từng góp mặt trong Smallville, vai Alan Rithson. 5. Thủ vai Aquaman trong Justice League là nam diễn viên người Úc Jason Momoa, người từng góp mặt trong Games of Thrones. 6. Jason Momoa sở hữu một hình xăm khá lớn trên tay trái. Anh hài hước giải thích đó là hình xăm răng cá mập, để khi tắm biển, cá mập có thể nhận ra anh và không tấn công. 7. Jason Momoa kết hôn với Lisa Bonet năm 2007. Cả hai hẹn hò từ năm 2005. 8. Vết sẹo lớn trên lông mày trái của Jason Momoa là hậu quả của một trận ẩu đả trong quán bar. 9. Jason Momoa từng mê đắm kiểu tóc tết lọn một thời gian dài. 10. Google cho biết Jason Momoa cao 1m94, nhưng sự thực Jason phải cao đến 2m. Anh kể lại, giám đốc casting cho Game of Thrones đã khá kinh ngạc khi nhìn thấy Jason. 11. Dường như Jason Momoa sinh ra để dành cho vai diễn Aquaman. Ở ngoài đời, Jason thành thạo các môn thể thao liên quan đến nước và còn từng làm cứu hộ bãi biển...

Justice League vừa ra mắt và hứa hẹn là bom tấn đại phá các phòng vé cuối năm nay. Bên cạnh cái chau mày và nụ cười nhếch mép quen thuộc của Super man và biểu cảm "lừ lừ" của Batman, Justice League giới thiệu các nhân vật mới bao gồm The Flash, Cyborg và Aquaman. Và sau đây là những điều thú vị xoay quanh "vua thuỷ tề" Aquaman. 1. Aquaman có dòng máu lai một nửa của loài người, một nửa của tộc người Atlantis. Anh là con của nữ hoàng Atlanna và được nuôi nấng bởi cha là người giữ hải đăng ở Đại Tây Dương, Arthur Curry. 2. Aquaman có làn da cứng như thép với sức mạnh vô biên. Với cây đinh ba trên tay, Aquaman có thể điều khiển mọi loại sinh vật biển. Vũ khí này cũng là một trong những loại vũ khí tối thượng nhất của Justice. 3. Sức mạnh của Aquaman từ lâu đã là đề tài châm chọc của các fan truyện tranh và hoạt hình. Aquaman chỉ có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình ở dưới nước. Sống trên cạn quá lâu, đặc biệt điều kiện sa mạc có thể khiến Aquaman yếu ớt đi. Đôi tay cũng là điểm yếu chí mạng của Aquaman. Có lần, Aquaman từng mất đôi tay trong một trận chiến. 4. Ngoài truyện tranh, Aquaman xuất hiện nhiều lần trong các bộ phim hoạt hình, có thể kể đến Superfriends, Justice League Unlimited, Batman: The Brave and the bold, Young Justice. Aquaman cũng từng góp mặt trong Smallville, vai Alan Rithson. 5. Thủ vai Aquaman trong Justice League là nam diễn viên người Úc Jason Momoa, người từng góp mặt trong Games of Thrones. 6. Jason Momoa sở hữu một hình xăm khá lớn trên tay trái. Anh hài hước giải thích đó là hình xăm răng cá mập, để khi tắm biển, cá mập có thể nhận ra anh và không tấn công. 7. Jason Momoa kết hôn với Lisa Bonet năm 2007. Cả hai hẹn hò từ năm 2005. 8. Vết sẹo lớn trên lông mày trái của Jason Momoa là hậu quả của một trận ẩu đả trong quán bar. 9. Jason Momoa từng mê đắm kiểu tóc tết lọn một thời gian dài. 10. Google cho biết Jason Momoa cao 1m94, nhưng sự thực Jason phải cao đến 2m. Anh kể lại, giám đốc casting cho Game of Thrones đã khá kinh ngạc khi nhìn thấy Jason. 11. Dường như Jason Momoa sinh ra để dành cho vai diễn Aquaman. Ở ngoài đời, Jason thành thạo các môn thể thao liên quan đến nước và còn từng làm cứu hộ bãi biển...