Ngỡ ngàng với hình ảnh Diễm My 9X diêm dúa trong “Chạy đi rồi tính“

Những ai từng hâm mộ vẻ đẹp sang trọng, quý phái của nữ diễn viên Diễm My 9X trong phim "Gái già lắm chiêu" và ngoài đời thường chắc chắn sẽ bị bất ngờ khi thấy tạo hình lúc diêm dúa rẻ tiền, lúc tàn tạ già nua của cô ở phim“Chạy đi rồi tính”. Sau "Gái già lắm chiêu", Diễm My 9X bỗng thay đổi 180 độ khi chấp nhận “lột xác” hoàn toàn, trở thành một ca sĩ hát lót phòng trà trong bộ phim “Chạy đi rồi tính”. Đây là bộ phim hài hành trình do cặp đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito đồng đạo diễn, kể về chuyến hành trình đầu năm của hai nhân vật chính là nữ ca sĩ phòng trà Elizabeth Phương Trinh (Diễm My đóng) cùng chồng (Hứa Vĩ Văn đóng) và con trai (bé Trọng Khang) khi họ vướng vào một cuộc truy đuổi bất đắc dĩ. Trong bộ phim, nữ diễn viên diện các trang phục khá "sến". Những cảnh quay tại căn hộ chung cư cũ, cô diện bộ cánh màu vàng chanh. Các phụ kiện đi cùng như đôi dép xỏ ngón và kiểu trang điểm dày cộm càng khiến vẻ ngoài của của Diễm My thêm phần diêm dúa. Không chỉ vậy, những hành động như cầm tăm xỉa răng, gác chân lên ghế, chỉ thẳng vào mặt chồng, hất đổ chén cơm... của Diễm My trong phim cũng toát lên tính cách của một phụ nữ xuất thân từ tầng lớp bình dân. Sau nhiều năm theo đuổi cùng một hình ảnh nhân vật đẹp đẽ, hoàn mỹ, vai diễn này mang đến những trải nghiệm vô cùng mới mẻ và đáng giá. Trang phục sân khấu của Diễm My được kết từ kim sa và lông giả. Đặc biệt, bộ cánh gắn liền với nhân vật Elizabeth Phương Trinh trong suốt hành trình chạy trốn cũng do cô "trộm" từ một cửa hàng bách hóa, có kiểu dáng bèo dúm đúng như sở thích của nữ diễn viên. Được biết, những trang phục của Diễm My diện trong bộ phim đều do NTK Đỗ Long tạo dựng ý tưởng và thực hiện dựa theo tính cách và hành trình của nhân vật Elizabeth Phương Trinh. Đến cận những ngày khai máy, các bộ trang phục vẫn còn có nhiều điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh quay và ý đồ của đạo diễn. Diễm My tâm sự: “Tôi biết từ trước đến nay, nhiều nhà sản xuất và đạo diễn thường tìm đến mình là do họ muốn kiếm một nhân vật xinh đẹp như trong kịch bản hơn là một diễn viên có khả năng hóa thân vào nhân vật. Với phim 'Chạy đi rồi tính' thì hoàn toàn khác. Hai anh đạo diễn nói rằng họ không cần Diễm My đẹp mà chỉ cần Diễm My hóa thân trọn vẹn cho vai diễn. Đây là một dự án đặc biệt với một vai diễn khá nặng ký, đó là lý do suốt gần một năm qua, tôi đã không tham gia dự án phim nào”. “Chạy đi rồi tính” đánh dấu lần hợp tác thứ 2 của Diễm My 9X với hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito sau dự án phim “Gái già lắm chiêu” rất thành công về doanh thu vào năm 2016, bộ phim đã đưa Diễm My 9X thoát khỏi cái mác “bình bông di động” và nhận được nhiều lời khen ngợi của truyền thông lẫn sự yêu mến của khán giả. Bộ phim được khởi chiếu tại các rạp từ ngày 30/12.

