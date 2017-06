Nhan sắc cô đào Sienna Miller - người tình tin đồn của Brad Pitt

Theo một số nguồn tin, Brad Pitt đang trong giai đoạn đầu của mối tình lãng mạn mới với Sienna Miller sau khi 2 người có những hành động tình tứ tại một cuộc tiệc đêm ở Liên hoan phim Glastonbury cuối tuần qua. Sienna Miller sinh năm 1981, kém Brad Pitt 18 tuổi, là một diễn viên, người mẫu và nhà thiết kế thời trang người Anh. Trước khi bị đồn yêu Brad Pitt, nữ diễn viên và vị hôn phu Tom Sturridge đã chia tay nhau hồi tháng 9/2015 sau 4 năm yêu đương. Trước khi bước chân vào diễn xuất chuyên nghiệp, Miller là một người mẫu ảnh. Cô từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim: phim kinh dị "Layer Cake" năm 2004, phim hài "Alfie" (2004), phim tiểu sử "Factory Girl" (2006), phim tình cảm "The Edge of Love" (2008) và phim khoa học viễn tưởng quân sự "G.I. Joe: The Rise of Cobra" (2009). Năm 2014, cô xuất hiện trong hai bộ phim tiểu sử, "Foxcatcher" và "American Sniper". Sự nghiệp diễn xuất của Sienna Miller cũng gặt hái được nhiều thành công đáng kể. Năm 2008, cô được đề cử một giải BAFTA cho Ngôi sao mới nổi, trong khi vai diễn Tippi Hedren trong bộ phim truyền hình "The Girl" sản xuất năm 2012 đã mang lại cho cô một đề cử BAFTA cho diễn viên xuất sắc nhất và một Quả cầu vàng Sienna Miller còn được biết đến như một cô đào bốc lửa và xinh đẹp vào bậc nhất điện ảnh Mỹ. Người đẹp sở hữu gương mặt khả ái, mái tóc vàng óng ả. Đây không phải lần đầu tiên Sienna Miller và Brad Pitt bị đồn hẹn hò. Hồi tháng 4 vừa qua, khi cả hai cùng đoàn làm phim "The Lost City of Z" ăn tối tại một nhà hàng gần rạp ArcLight sau buổi công chiếu, một nhân chứng có mặt trong nhà hàng tại thời điểm đó kể lại rằng, Brad Pitt và Sienna Miller nói chuyện với nhau khá lâu và có vẻ như họ đang tán tỉnh nhau. Tuy nhiên, đại diện của Brad Pitt nhanh chóng phủ nhận chuyện nam tài tử hẹn hò với Sienna Miller như tin đồn. Cả hai đi ăn cùng nhóm bạn sau buổi công chiếu phim mà thôi, giữa họ không có quan hệ tình cảm nam nữ. Hồi năm 2015, Brad Pitt và Sienna Miller cũng bị đồn đang hẹn hò với nhau. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, nữ diễn viên bày tỏ, "Sự thật là Brad Pitt đang sản xuất bộ phim mà tôi vừa thực hiện nhưng tôi không gặp anh ấy. Brad Pitt thậm chí còn không có mặt ở trường quay, tôi chỉ gặp anh có hai lần. Thật nực cười khi nói chúng tôi hẹn hò".

