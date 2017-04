Những cô vợ kém xinh của các mỹ nam Hollywood

Nổi tiếng với vai diễn trong phim "Sex and the City" và được nhiều phụ nữ theo đuổi, nhưng Chris Noth đã chọn Tara Wilson làm người bạn đời của mình. Cô đã làm bồi bàn ở một câu lạc bộ do anh làm chủ và đã chờ đợi anh ấy trong hơn 10 năm. Họ bây giờ đã trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc.