Sao Hollywood: Người thành công, kẻ thất bại sau phẫu thuật thẩm mỹ

1. Nicole Kidman

Vợ cũ Tom Cruise được khán giả nhớ đến với hình ảnh người phụ nữ có mái tóc xoăn quyến rũ. Sau thành công ở một vài bộ phim, Kidman đã quyết định chỉnh trang lại khuôn mặt của mình để trở nên hoàn hảo hơn bằng việc tiêm Botox để căng da. Mặc dù sau thẩm mỹ cô vẫn gặt hái được những thành công nhất định như giành được đề cử Oscar cho phim “Lion” và loạt phim “Big little lies”. Tuy nhiên có thể dễ dàng thấy việc thẩm mỹ đã khiến Nicole mất đi vẻ sexy vốn có của mình.

2. Holly Madison

Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng như hiện nay Holly Madison từng phải đi làm nhân viên phục vụ để tiết kiệm cải tạo lại làn da, xóa mờ sẹo. Sau đó cô nhận được lời mời của tạp chí Playboy và bắt đầu nổi tiếng từ đó. Tiếp tục cảm thấy tự ti vì ngực của mình cô đã quyết định đi sửa ngực sau đó, rồi tiếp đến là sửa mũi. Không giống như nhiều sao khác, sự nghiệp Holly Madison dường như thay đổi khá nhiều từ khi tiến hành thẩm mỹ. Hiện nay cô có cuộc sống ổn định với vai trò làm mẹ và tác giả viết sách.

3. Lindsay Lohan

Năm 2004 với vai diễn trong Mean Girls đã giúp cô nổi lên thành sao hạng A. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài năm cô đã bị sa lầy vào ma túy và bị bắt với một loạt hành vi vi phạm pháp luật. Sau đó cô đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ với hy vọng thay đổi cuộc sống. Lohan đã mất đi vẻ đẹp tự nhiên của mình và chính cô cũng thừa nhận rằng phẫu thuật thẩm mỹ là điều khiến cô hối tiếc nhất.

4. Scarlett Johansson

Cô chưa bao giờ thừa nhận mình phẫu thuật thẩm mỹ, tuy nhiên từ giữa năm 2004 trong một sự kiên Johansson xuất hiện mà khuôn mặt có nhiều thay đổi khiến người ta hoài nghi về việc nữ diễn viên này đã động chạm đến dao kéo, vì rõ ràng chiếc mũi cô trông nhỏ hơn trước nhiều. Rồi sau này tiếp tục có tin đồn về việc cô nâng ngực nhưng cô cũng phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, phải công nhận rằng thay đổi diện mạo của mũi và ngực đã khiến Johansson trông sexy hơn rất nhiều.

5. Megan Fox

Nữ diễn viên này bắt đầu được chú ý khi xuất hiện trong bộ phim "Hope and Faith". Từ một cô gái đôi mươi tràn đầy sức sống với đôi môi quyến rũ và những hình xăm trên người, Fox từng được so sánh với Angelina Jolie. Tuy nhiên sau một thời gian xa gia đình diện mạo của cô dần có sự thay đổi, khuôn mặt cô trông dài hơn, vòng một to hơn và chiếc mũi cũng thẳng hơn khiến công chúng hoài nghi rằng cô đã động chạm dao kéo.

6. Kim Kardashian

Kim Kardashian không phải ngôi sao duy nhất nổi lên nhờ chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, đến năm 2007 khi băng sex của cô bị phát tán thì tên tuổi Kim mới thực sự được nhắc đến nhiều, thay vì scandal khiến sự nghiệp lao xuống vực thẳm thì tên tuổi của cô “một bước lên mây” bỗng chốc nổi như cồn. Khi danh tiếng đã lên cao cô quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, có thể nhận ra rõ nhất với vòng 3 của cô, tiếp đến là nâng mũi và làm đầy má. Có thể nói sau phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt cô trở nên đơ và không có gì nổi bật.

7. Rose McGowan

Rose McGowan bắt đầu được chú ý từ những năm 1990 khi xuất hiện trong những bộ phim như: The Doom Generation, Scream, Jawbreaker... Từ thời đó cô đã được chú ý với vòng 1 vô cùng sexy. Tuy nhiên, năm 2007, trong một tai nạn xe hơi khuôn mặt cô đã bị biến dạng và một mắt gần như mù, điều này khiến cô bắt buộc phải nhờ can thiệp của thẩm mỹ để lấy lại khuôn mặt của mình.

8. Nikki Cox

Trong những năm 90, Nikki Cox là một trong những diễn viên hot nhất trên truyền hình. Một thời gian sau, Nikki đã quyết định cấy collagen để đôi môi trở nên quyến rũ hơn. Tuy nhiên, thay vì quyến rũ, đôi môi cô trở nên sưng phồng, từ đó cũng khiến tên tuổi cô trở nên mờ nhạt dần.

9. Blake Lively

Năm 2007, trong vai Serena trong phim "Gossip Girl" đã khiến tên tuổi Blake Lively nổi lên như cồn. Từ đó cô quyết định thay đổi một vài bộ phận trên khuôn mặt. Bắt đầu từ việc sửa mũi, đến năm 2009 cô tiếp tục nâng ngực. Tuy nhiên, phải công nhận rằng viêc phẫu thuật thẩm mỹ đã giúp Blake thay đổi khá nhiều, trông cô nóng bỏng hơn rất nhiều.

10. Renee Zellweger Năm 2014, khi xuất hiện ở một sự kiện Renee Zellweger đã khiến mọi người bất ngờ với diện mạo hoàn toàn khác. Zellweger chỉ trả lời rằng cô đã già, cô muốn khác biệt một chút và cô cảm thấy hạnh phúc vì điều này. Tuy nhiên, phải công nhận rằng khuôn mặt cô trở nên đơ và không còn tự nhiên như trước đây nữa. 11. Cher

Cher là điển hình cho việc “thất bại” sau phẫu thuật thẩm mỹ của sao Hollywood. Trước đây cô là một phụ nữ quyến rũ, trong những năm 1980 tên tuổi cô nổi lên như cồn. 10 năm sau đó cô đã bắt đầu dấn thân vào phẫu thuật thẩm mỹ bằng việc thực hiện một sô tiểu phẫu và tiêm botox rồi dần dần khiến khuôn mặt cô trở nên đơ, đôi môi sưng phồng và mắt sụp xuống. Có thể nói việc phẫu thuật thẩm mỹ đã khiến cô xuống sắc rất nhiều.

12. Kaley Couco

Nữ diễn viên này đã nổi lên nhờ vào vai diễn cô gái tuổi teen trong phim “8 Simple Rules”, cô được mọi người nhớ đến nhờ nụ cười rạng rỡ. Sau khi bộ phim kết thúc cô quyết định phẫu thuật thẩm mỹ bằng việc nâng vòng 1 và sửa mũi. Sau đó chính cô cũng đã thừa nhận rằng thẩm mỹ là quyết định đúng đắn nhất của cô. Cũng phải công nhận rằng Kaley Couco đã thành công hơn rất nhiều sau phẫu thuật thẩm mỹ.