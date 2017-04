Những mỹ nhân Hollywood gây tiếc nuối vì không còn độc thân

Người đầu tiên trong danh sách này phải kể đến Gal Gadot. Gal Gadot là người mẫu, diễn viên người Israel. Cô được biết đến khi đoạt giải Hoa hậu Israel vào năm 2004 và những vai diễn trong phim Fast and Furious, Batman v Superman: Dawn of Justice... Gal kết hôn với chồng vào năm 2008, một doanh nhân của Israel. Dù đã là mẹ của 2 cô con gái đáng yêu nhưng cô gái 31 tuổi này vẫn khiến khán giả "mê mệt" vì vẻ đẹp quyến rũ của mình. Jennifer Aniston: Năm 2000, Jennifer kết hôn với Brad Pitt cho đến khi Angelina bước vào cuộc hôn nhân của họ. Sau khi ly dị sự nghiệp cô dường như rất thăng tiến. Sau đó cô đến với Justin Theroux, hai người sống bên nhau hạnh phúc cho đến tận bây giờ. Mila Kunis: Mila có một tình yêu khá lắt léo. Trong bộ phim sitcom “That 70s’s”, Mila và Ashton Kutcher vào vai hai người yêu nhau. Sau khi kết thúc bộ phim Ashton kết hôn với Demi Moore. Nhưng đến năm 2015, Ashton ly dị và thú nhận tình yêu với Mila Kunis. Vậy là sau bao nhiêu năm đóng phim cùng nhau, rồi làm bạn bè, cuối cùng họ lại đến với nhau trước sự ngõ ngàng của khán giả. Khán giả có lẽ sẽ không thể quên được Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter do Emma thủ vai . Nữ diễn viên hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư của mình, tuy nhiên không thể tránh được sự soi mói của báo chí. Theo một vài thông tin, người yêu cô hiện tại là William Mack Knight hơn cô 10 tuổi, là một doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ. Kate Upton: Kate có tình yêu đẹp với cựu cầu thủ Justin. Khác với nhiều chuyện tình giật gân của các cặp “trai anh hùng gái thuyền quyên khác”, báo chí khó có thể đào bới được gì nhiều ở mối quan hệ giữa đôi tình nhân nổi tiếng này. Chỉ biết rằng, trải qua bao nhiêu năm họ vẫn bên nhau hạnh phúc. Jessica Alba: Alba còn có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng Cash Warren. Họ gặp nhau trên trường quay “Fantastic Four” vào năm 2004 và kết hôn bốn năm sau đó. Gia đình Alba hiện có hai công chúa nhỏ. Cô từng chia sẻ, cô không định có con sớm nhưng từ khi có con hai vợ chồng trở nên gần gũi và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Lake Bell: Bốn năm trước, Lake Bell kết hôn với Scott Campbell, không như chồng của nhiều diễn viên nổi tiếng khác thường là doanh nhân hay nghệ sĩ, chồng Lake Bell là một thợ xăm hình nổi tiếng ở New York. Cô từng chia sẻ rằng chồng cô là người tuyệt vời. Hai người hợp nhau từ tính cách cho tới sự nổi loạn trong con người. Cho đến bây giờ tình yêu của họ vẫn thăng hoa như ngày mới yêu. Christina Hendricks: Chiristina và Geoffrey Arend thực sự là cặp "tiên đồng ngọc nữ" của hàng giải trí Hollywood. Geoffrey Arend là gương mặt chứng minh cho sự nổi tiếng là nhờ vào thực lực bản thân chứ không phải là vì ngoại hình bảnh bao, lãng tử. Khi Geoffrey kết hôn với giai nhân Christina Hendricks cộng đồng đã được một phen dậy sóng và ghen tị với cặp đôi trai tài gái sắc này. Salma Hayek: Vào tháng 7 năm 2007 The Hollywood Reporter đã xếp Hayek đứng vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng Latino Power, đây là một danh sách các thành viên có quyền lực nhất của cộng đồng Latin ở Hollywood. Cũng vào năm đó người đẹp bất ngờ kết hôn với ông chủ Gucci Francois-Henri Pinault và thông báo họ đang có với nhau đứa con đầu lòng. Năm nay đã ngoài 50 nhưng nữ diễn viên vẫn rất đẹp và vô cùng gợi cảm. Keira Knightley: Keira Knightley từng được khán giả nhớ đến là nữ diễn viên có chuyện tình trắc trở. Tuy nhiên, đến năm 2013 cô bất ngờ kết hôn với James Rington - một tay chơi keybroad cho một ban nhạc tại Anh. Sau rất nhiều lần đổ vỡ có lẽ đến bây giờ Keira Knightley mới tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Họ đã có có với nhau một đứa con và cuộc sống hiện tại dường như viên mãn hơn bao giờ hết. Marion Cotillard: Từng có một thời Angelina Jolie ghen với Marion Cotillard vì cho rằng Marion và Brad Pitt có mối quan hệ trên tình bạn. Tuy nhiên, Marion đã nhẹ nhàng phản ứng bằng cách tuyên bố mình đang mạng thai đứa con thứ hai của bạn trai Guillaume Canet, cô cũng chia sẻ rằng cô chưa bao giờ phản bội Guillaume Canet. Đến nay, họ vẫn sống với nhau hạnh phúc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Isla Fisher: Ngôi sao của “Home and Away” ngày nào giờ đã xinh đẹp và gợi cảm hơn rất nhiều. Cô là một người vốn năng động nên có lẽ mẫu người yêu lý tưởng của cô cũng là người sôi nổi, vậy nên khi nghe tin cô đến với danh hài nổi tiếng Sacha Baron Cohen nhiều người đã chúc mừng vì trông họ thật sự rất đẹp đôi. Họ hợp nhau tư vẻ bề ngoài, tính cách cho đến sở thích. Thậm chí nhiều người trêu đùa rằng Isla sinh ra là để dành cho Sacha. Reese Witherspoon: Reese đã ly dị người chồng đầu tiên sau 8 năm chung sống, họ có với nhau 2 người con. Một thời gian sau cô kêt hôn với người chồng hiện tại là Jim và có với nhau một người con chung. Hiện tại ngôi nhà 5 người sống rất hạnh phúc, sự nghiệp của cô cũng vì đó là rất thuận lợi. Dù đã ở tuổi ngoài 40 nhưng trông cô vẫn trẻ trung đầy sức sống. Elizabeth Banks: Elizabeth và Max Handelman đã kết hôn được 14 năm, đến bây giờ họ vẫn yêu nhau thắm thiết. Tài năng của Elizabeth có lẽ không thể phủ nhận, tuy nhiên, chồng cô cũng không kém giỏi giang, Max là một nhà sản xuất phim nổi tiếng, họ bắt đầu hẹn hò từ khi còn học đại học. Trải qua bao nhiêu năm từ yêu cho đến khi kết hôn họ vẫn yêu nhau say đắm. Zoe Sanldana: Zoe và Macro Perego kết hôn từ năm 2013. Macro không phải là sao Hollywood mà là một cầu thủ bóng đá. Hiện nay, họ đã có với nhau 3 người con. Khi không ở phim trường, Zoe là một bà nội trợ đảm đang bên những đứa con dễ thương và người chồng yêu thương cô hết mực./.

