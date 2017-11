Noo Phước Thịnh, Rocker Nguyễn đổ bộ lễ hội thời trang âm nhạc Đà Nẵng

Đêm nhạc Vision Steps of Glory 2017 tại TP. HCM quy tụ những giọng ca nam đang rất được yêu thích hứa hẹn một "đêm trắng" thỏa lòng giới mộ điệu.

Ngày 25/11 tới đây, giới trẻ Đà Nẵng sẽ thưởng thức một chương trình thời trang âm nhạc hiếm có mang tên Vision Steps Of Glory 2017. Điểm thu hút của đêm diễn này sự góp mặt của 4 nam ca sĩ đang chiếm nhiều cảm tình của giới trẻ, đặc biệt là các fan nữ.

Noo Phước Thịnh - chuyên gia gây náo loạn sân khấu

Đây là cái tên đầu tiên mỗi khi nhắc đến những nam ca sĩ trẻ nổi đình nổi đám hiện nay. Nam ca sĩ có vẻ ngoài "nam thần" là chuyên gia gây náo loạn mỗi nơi anh đến, hiện tại là cái tên được gọi tên nhiều nhất trong bất cứ chương trình ca nhạc nào. Đến với Vision Steps Of Glory 2017 năm nay, màn trình diễn của Noo Phước Thịnh được xem là một trong những tiết mục "đinh" khi được đầu tư kỹ càng.

Noo Phước Thịnh.

Với hai ca khúc "Tôi là một ngôi sao" và "Cause I love you" được làm mới trên nền nhạc EDM bắt tai, đạo diễn Việt Tú tiết lộ về tiết mục anh ưng ý khi ánh sáng sẽ được tận dụng tối đa, tạo hiệu ứng bắt mắt cùng một số chiêu trò mà anh chỉ nói rằng: "Xem đi rồi biết!".

Rocker Nguyễn - chàng ca sĩ điển trai từ "Glee"

Ngoài Noo Phước Thịnh, Rocker Nguyễn là nam ca sĩ được khán giả Đà Nẵng chờ đón bởi vẻ ngoài điển trai và hàng loạt những ca khúc hit được giới trẻ yêu thích như “Quá khứ còn lại gì”, “Em yêu”.

Rocker Nguyễn.

Bên cạnh đó, việc đang giữ nhiệt nhờ vai diễn trong bộ phim “Glee”, Rocker Nguyễn đang khiến không khí của Vision Steps Of Glory 2017 nóng dần lên khi chia sẻ thông tin lần đầu xuất hiện tại đại nhạc hội thời trang âm nhạc tại Đà Nẵng.

Trúc Nhân - chàng trai có giọng ca lạ

Được đón nhận suốt một thời gian dài với "Thật bất ngờ", cái tên Trúc Nhân luôn gây tò mò cho khán giả yêu nhạc. Phong cách âm nhạc khác lạ nên Trúc Nhân dễ dàng đi trên con đưởng của riêng mình một mình một cõi.

Trúc Nhân. Ở tiết mục đầu tiên "Ngồi hát đỡ buồn", Trúc Nhân sẽ tạo không khí vui tươi, dí dỏm cùng sự cộng hưởng của các vũ công và dàn model trên sân khấu. Sau đó, anh chàng sẽ có màn kết hợp dễ thương với Min trong liên khúc "Bốn chữ lắm" và "Ghen". Đây là lần đầu tiên cả hai cùng song ca trong một đêm nhạc đình đám như thế này, nên Trúc Nhân cứ: "Hồi hộp lắm! Hy vọng ai cũng vỗ tay theo".

Only C - nghệ sĩ đa tài

Được biết đến qua hit đình đám "Anh không đòi quà", Only C từng bước khẳng định vị trí trong showbiz với nhiều vai trò như nhà sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ. Anh là cái tên bảo chứng cho nhiều sản phẩm âm nhạc của các ca sĩ trẻ.

Miu Lê và Only C. "Đếm ngày xa em" và "Yêu em trọn đời" là hai ca khúc Only C mang đến trong sự kiện có 1-0-2 - Vision Steps Of Glory 2017 tại TP. HCM. Không thể không nói đến màn song ca lần đầu tiên giữa anh và Miu Lê trong mashup "Yêu là tha thu - Yêu một người có lẽ".

Trong chương trình tại Đà Nẵng, nhiều fans bày tỏ mong muốn anh sẽ mang lại nhiều bất ngờ mới bằng việc kết hợp với các nghệ sĩ khác.

Không chỉ có thế, Vision Steps Of Glory 2017 tại Đà Nẵng không thể không nhắc đến dàn ca sĩ trẻ cũng hot không kém như Min, Only C, Miu Lê...

Đông Nhi.

Bên cạnh đó, các màn thời trang đầy màu sắc của các nhà thiết kế danh tiếng là một phần không thể thiếu của buổi đại tiệc thời trang âm nhạc Vision Steps Of Glory 2017. Các tiết mục thời trang sẽ mang đến nhiều thiết kế đầy sáng tạo của các tài danh làng thời trang như Võ Công Khanh, Kelly Bùi, Trương Thanh Long, Hà Linh Thư, Katy Nguyễn, Claret Giang Lê, Anna Võ, Diệu Anh, Vincent Đoàn, Vân Anh Scarlet, Hà Duy, Ivan Trần, An Nhiên, Hà Cúc, Phan Quốc An, Hà Nhật Tiến, Minh Công./.