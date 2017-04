“Hội sách cũ Hà Nội tháng 4/2017” bày bán 20 tấn sách cũ

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 và Ngày hội đọc sách và bản quyền thế giới (23/4), Hội sách cũ Hà Nội tổ chức “Hội sách cũ Hà Nội tháng 4/2017” với chủ đề “Những người giữ hồn sách cũ” tại sân Hồ Văn thuộc Văn Miếu, Quốc Tử Giám trong 3 ngày 21, 22, 23/4 tới.

Đây có thể coi là hội sách cũ lớn nhất trong năm 2017 với gần 20 tấn sách cũ, mới thuộc đủ mọi lĩnh vực: văn học, lịch sử, văn hóa, đời sống, kinh doanh, quân sự, chính trị, luật, khoa học, thiếu nhi, ngoại văn, giáo trình cho sinh viên, truyện tranh… với mức giá từ 5.000 đồng/cuốn. Nhiều cuốn giảm giá từ 35% đến 50%. Bên cạnh đó, sẽ có nhiều đầu sách quý, hiếm, có giá trị cao phục vụ độc giả.

Hội sách cũ Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ có tọa đàm “Những người giữ hồn sách cũ” vào lúc 9h ngày 21/4 với 2 diễn giả. Nhà phê bình, nghiên cứu văn học Lại Nguyên Ân sẽ chia sẻ câu chuyện về các cuốn sách quý hiếm mà ông có được cũng như những vui buồn khó khăn trong việc tìm kiếm tư liệu sách báo trước cách mạng ở nước ta hiện nay. Bác Điền – người bán sách cũ có thể coi là lâu năm nhất Hà Nội chia sẻ những kỷ niệm về công việc cũng như những nhà sưu tầm sách báo mà bác có dịp được tiếp xúc, trao đổi.

Ngoài ra, độc giả còn được bốc thăm may mắn. Phần quà là 5 bản đặc biệt “Việt Nam sử lược” được NXB Kim Đồng in lại theo nguyên tác bản in 1954 của NXB Tân Việt. Đây là bản in đầy đủ nhất, chính xác nhất, đã được tác giả chỉnh sửa trước khi mất. Bên cạnh đó là 5 bản “Thăng Long thời Lê – Trịnh” - cuốn sách làm sáng tỏ một thời gần 200 năm thành Thăng Long đạt đến đỉnh cao phát triển với sự quần tụ đầy đủ của các làng nghề, tạo nên 36 phố phường./.