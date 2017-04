VN trong tuần: Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

Sáng 7/4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn.





Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị ôn lại các chặng đường hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn, những đóng góp to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và quê hương Quảng Trị.

60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc, vì lý tưởng cao đẹp: Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc.

Diễn văn nhấn mạnh, Tổng Bí thư Lê Duẩn vừa là một nhà yêu nước lớn vừa là một chiến sĩ cộng sản quốc tế trong sáng, suốt đời noi gương Bác Hồ chăm lo góp phần củng cố và tăng cường đoàn kết quốc tế trong sáng. Đồng chí Lê Duẩn đã sống một cuộc đời trung thực, giản dị, luôn gần gũi đồng bào, đồng chí, với tình yêu thương tha thiết và chân thành.

Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn VOV.VN - 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư, đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Sáng 6/4, tức 10/3 âm lịch, tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, với tấm lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên, thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tỉnh Phú Thọ đã trọng thể tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017 nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên đã có công dựng nước, lập nên Nhà nước Văn Lang - Quốc gia đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam.





Trong thời khắc thiêng liêng, với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ, các bộ, ban, ngành địa phương, trưởng đoàn các tỉnh tham gia góp giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017 đã vào thượng cung dâng hương, hoa, lễ vật thành kính tri ân công đức các vị liệt tổ, liệt tông đã có công khai thiên lập quốc, lập nên nhà nước Văn Lang-nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam; đồng thời cầu cho quốc thái dân an, đất nước bình yên, thịnh vượng, trường tồn.

Thay mặt đồng bào cả nước, Chủ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ - ông Bùi Minh Châu đã đọc Chúc văn khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ tổ Hùng Vương; ca ngợi, khắc ghi công đức cha rồng, mẹ tiên, công lao trời biển của các Vua Hùng đã có công khai sơn, phá thạch, dựng nên bờ cõi; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các bậc tiền nhân đã không tiếc xương máu đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ đất nước và tinh thần anh dũng của toàn quân, toàn dân trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời kính cáo anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Việt Nam lên tiếng về hành động của Philippines tại Biển Đông

Ngày 9/4, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin Tổng thống Philippines Duterte ra lệnh quân đội chiếm đóng tất cả các thực thể Philippines có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông mà chưa bị bên nào chiếm đóng cũng như tuyên bố sẽ thăm đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong thời gian tới, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam rất quan tâm và đang theo dõi, xác minh các thông tin vừa nêu.





Như đã nhiều lần được khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mọi hành vi của quốc gia khác tại hai quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị.

Lập trường nhất quán của Việt Nam về vấn đề Biển Đông đó là mọi tranh chấp được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trong khi chờ đợi tìm kiếm một giải pháp cơ bản và lâu dài cho tranh chấp, các bên cần kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp tình hình hay mở rộng tranh chấp, phù hợp với tinh thần và lời văn của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002”.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm từ 15 giờ chiều 5/4

Liên Bộ Công Thương – Tài chính mới có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu trong kì điều hành mới.





Theo đó, từ 15h00 chiều nay (5/4), giá xăng RON92 sẽ giảm 81 đồng/lít trở về mức 17.233 đồng/lít; giá xăng E5 giảm 67 đồng/lít còn 17.032 đồng/lít.

Mặt hàng dầu diezel 0.05S từ 15h00 chiều nay giảm mạnh với mức 369 đồng/lít để có mức giá bán lẻ 13.469 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 189 đồng/lít còn 11.988 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 234 đồng/kg về mức 10.616 đồng/kg.

Liên bộ cũng quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Với việc điều chỉnh giá ngày 5/4, đây là lần thứ 3 tính từ đầu năm 2017 giá xăng được điều chỉnh giảm sau 3 lần giữ giá và 1 lần tăng giá.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm từ 15 giờ chiều nay VOV.VN - Giá xăng RON92 giảm 81 đồng/lít, xăng E5 giảm 67 đồng/lít và các loại dầu giảm giá từ 189 -369 đồng/lít.

Lần điều chỉnh gần đây nhất, ngày 21/3, Liên bộ điều chỉnh giá xăng RON 92 giảm 708 đồng/lít về mức 17.314 đồng/lít. Giá xăng E5 giảm 661 đồng/lít còn 17.099 đồng/lít. Các mặt hàng dầu diesel giảm 609 đồng/lít về 13.838 đồng/lít; dầu hỏa giảm 607 đồng/lít giá bán lẻ không quá 12.177 đồng/lít. Giá bán dầu madut giảm 528 đồng/kg còn 10.850 đồng/kg.

Vietnam Airlines đề xuất phương án giá sàn vé máy bay

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines - VNA) mới có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về phương án áp giá sàn vé máy bay tuyến nội địa. Phương án do VNA đề nghị là xây dựng giá sàn trên cơ sở chi phí biến đổi và chi phí thiết bị bay.





Theo tính toán của VNA, nếu tính tổng 2 loại chi phí này cho 1 chuyến bay sẽ dao động trong khoảng từ 243 - 647 triệu đồng (tương ứng với khoảng cách từ 1.000 km đến hơn 1.280 km). Đối với đường bay trên 1.280 km, mức giá sàn hãng này kiến nghị là 1,54 triệu đồng/vé và ở mức giá trần là 4,2 triệu đồng/vé.

“Nếu thực hiện tăng giá vé 5% so với hiện tại và thực hiện áp giá sàn, ước tính doanh thu của VNA sẽ tăng khoảng 2.500 tỷ đồng (sau 1 năm thực hiện)”, VNA dự kiến.

VNA cho rằng, ngoài việc xây dựng giá sàn, vẫn cần thiết phải điều chỉnh tăng mức giá trần cùng với việc áp dụng mức giá sàn nhằm tăng hiệu quả đường bay. Hãng này đồng ý với mức tăng giá trần vé máy bay hạng phổ thông như phương án mà Cục Hàng không đã đưa ra trước đó.

Theo VNA, nếu xét theo mặt cắt so sánh giá vé, việc điều chỉnh tăng trần là phù hợp với xu thế chung của ngành và việc áp dụng mức sàn sẽ là phù hợp nếu cao hơn khoảng 30% so với mức giá trần...

Bộ trưởng Bộ GTVT: Không áp giá sàn vé máy bay nội địa VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GTVT: Nếu hãng hàng không có thể giảm giá vé máy bay thì không có lý do gì phải đặt ra giá sàn để ngăn họ.

Vụ chìm tàu ở Đông Hải Bạc Liêu: Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích

Ngày 7/4, các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu, lực lượng cứu hộ, cứu nạn và người dân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu cá vào ngày 6/4 tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.





Báo cáo mới nhất của ông Tô Minh Đương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải ký cho thấy: Khi tàu bị lật, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo công an huyện, đồn biên phòng Gành Hào phối hợp với các lực lượng tại chỗ và người dân tìm kiếm vớt được 40 người. Trong đó 16 người được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải cấp cứu, 2 người được chuyển đến BV Đa khoa Thị xã Gía Rai và 1 người chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Có 2 trường hợp chết do ngạt nước là em Trần Tú Trân, sinh năm 2000 ở xã Long Điền, huyện Đông Hải và em Lê Ngọc Hân, sinh năm 2002 ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, số còn lại sức khỏe ổn định được về nhà.

Nguyên nhân vụ chìm tàu bước đầu được xác định là do tàu chở quá tải, tài công có dấu hiệu không chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Điều đáng nói là tàu gặp nạn không phải là tàu thuộc đoàn tàu của ban tổ chức Lễ hội Nghinh Ông.

Vụ chìm tàu ở Bạc Liêu qua lời kể bàng hoàng của nạn nhân VOV.VN - Đây là vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bạc Liêu.

Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 2

Tối 8/4, tại Quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 2 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Đờn ca tài tử Nam Bộ - Báu vật Đất phương Nam”.





Dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ và đông đảo người dân địa phương.

Với chủ đề “Đờn ca tài tử Nam Bộ - Báu vật Đất phương Nam”, Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 2 là điểm đến văn hóa du lịch cho người dân, du khách trong và ngoài nước, tiếp tục tôn vinh và quảng bá những giá trị của loại hình nghệ thuật độc đáo của người dân Nam Bộ.

Không gian sân khấu được trang trí như một thánh đường dành cho nghệ thuật đờn ca tài tử, hai bên được trình bày theo không gian cổ, bao quanh với 21 chiếc đĩa gốm sứ trang trí hình phù điêu bao quanh, biểu tượng của 21 đoàn nghệ thuật về tham dự Festival.

Với chủ đề “Đờn ca tài tử - báu vật đất phương Nam”, chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục đặc sắc đầu tư công phu, chọn lọc đã mang lại ấn tượng đẹp cho những người tham gia lễ hội.

Khai mạc giải Futsal Vô địch Quốc gia HDBank 2017

Chiều 8/4, tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TP Hồ Chí Minh) đã khai mạc giải Futsal vô địch quốc gia HDBank 2017.





Tham dự lễ khai mạc có ông Phạm Văn Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, đại diện lãnh đạo UBND TPHCM, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Đài Tiếng nói Việt Nam, Ngân hàng HDBank...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Hùng – Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nêu rõ: Đài Tiếng nói Việt Nam với trách nhiệm là cơ quan truyền thông đa phương tiện của Đảng và Chính phủ, khi phối hợp với VFF tổ chức giải Futsal, chúng tôi muốn cổ vũ Futsal Việt Nam phát triển, qua đó cũng là một phần để xã hội hóa thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF cũng bày tỏ, hy vọng với sự đồng hành của VOV và nhà tài trợ sẽ mang lại cú hích cho Futsal Việt Nam, đồng thời tạo động lực thi đấu cho các cầu thủ Futsal nước nhà trong thời gian tới./.