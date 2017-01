72 giờ phá án từ việc phát hiện xác chết dưới hồ nước

Xác chết bất thường dưới hồ nước

Khoảng 4h ngày 11/12/2016, khi ra sông đánh cá, người dân xóm Hòa Phú, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) hốt hoảng khi phát hiện 1 xác chết nam giới nổi trên mặt nước thuộc khu vực bàu Vắp, xã Hiến Sơn.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể anh Trí.

Vụ việc ngay sau đó được trình báo lên Công an huyện Đô Lương. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là anh Nguyễn Văn Trí (SN 1984, trú tại xóm 5, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Đô Lương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ 1 áo khoác da, 1 ống tuýp sắt và 1 điện thoại di động. Đồng thời, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy đây là vụ án mạng.

Người nhà nạn nhân cho biết, trước đó vào khoảng 23h 45’ ngày 7/12, anh Trí nhận được cuộc điện thoại của bạn nên đi ra khỏi nhà, sau đó không thấy trở về. Mặc dù cả gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có tin tức.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra được người dân cung cấp thông tin quan trọng. Theo đó vào tối 7/12, người dân sinh sống xung quanh khu vực bàu Vắp nghe thấy tiếng kêu cứu nên đã chạy ra, vớt được 2 thanh niên ở dưới bàu Vắp lên bờ, 2 thanh niên này tên là Hoàng và Tuấn sống tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Tuy nhiên quá trình xác minh cho thấy 2 nam thanh niên nói trên đã sử dụng tên giả.

72 giờ phá án

Quá trình sàng lọc đối tượng, Phòng PC45 thấy nổi lên đối tượng Hoàng Văn Mậu (SN 1988, trú tại xóm 10, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương) từng có mâu thuẫn với anh Trí. Mậu cũng từng có 2 tiền án liên quan đến tội danh tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trộm cắp tài sản, 1 tiền sự về tội cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, hắn không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập, giao du với một số đối tượng cộm cán trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Đối tượng Hoàng Văn Mậu tại cơ quan điều tra.

Danh tính của 2 đối tượng sử dụng tên giả, được người dân cứu tại hiện trường vụ án cũng được làm rõ là Nguyễn Văn Bình (SN 1992, trú tại xóm 5, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc) và Nguyễn Đức Trí (SN 1992, trú tại xóm 24, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc). Đáng chú ý, Mậu, Trí và Bình có quen biết với nhau.

Nhận định các đối tượng này liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Văn Trí, Phòng PC45 đã tiến hành triệu tập 3 nghi can Mậu, Trí và Bình làm việc. Tuy nhiên, thời điểm này, cả 3 đều không có mặt tại địa phương. Sau một thời gian, biết không thể trốn thoát, các đối tượng đã lên cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, tối 7/12, Hoàng Văn Mậu đến nhà bạn uống rượu. Tại đây, nói chuyện với mọi người, Mậu nghi ngờ anh Nguyễn Văn Trí là người đã nhắn tin đe dọa người nhà của Mậu. Không những vậy, cách đây 2 tháng, Mậu xảy ra xích mích với anh Trí và bị Trí cầm dao chém vào tay 1 nhát.

Mậu rủ 5 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Đức Trí cùng Nguyễn Văn Đình (SN 1995, trú tại xóm 5, xã Nghi Kiều); Nguyễn Văn Trường (SN 1989, trú tại xóm Hòa Thiện, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương) và Phạm Văn Hoàng (SN 1992, trú tại xóm 16, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc) bàn kế hoạch bắt giữ Trí để “hỏi chuyện”.

Được cả nhóm nhất trí, Mậu phân công Bình giả vờ gọi điện thoại rủ anh Trí đi đánh bài để Đình đến đón. Những người còn lại được Mậu giao cho 1 tuýp sắt, mật phục tại khu vực Cầu Sỏi giáp ranh giữa xã Hiến Sơn và xã Trù Sơn, huyện Đô Lương.

Thấy Nguyễn Văn Đình chở anh Nguyễn Văn Trí tới khu vực Cầu Sỏi, cả nhóm xông ra định bắt giữ. Anh Trí thấy đám đông cầm hung khí chặn bắt nên hoảng sợ bỏ chạy thì bị nhóm người của Mậu rượt đuổi, khiến anh Trí bị ngã xuống khu vực bàu Vắp. Thấy vậy, Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Đức Trí nhảy xuống kéo anh Trí lên bờ nhưng không thành.

Trước khi bỏ về, Mậu dặn cả nhóm phải im lặng, không cho ai biết chuyện đã xảy ra.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Phòng PC45 đã bắt giữ 6 đối tượng, hiện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội bắt giữ người trái pháp luật./.