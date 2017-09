Hoãn xét xử vụ án giết chồng người tình chôn xác 2 lần ở Lâm Đồng

Ngày 11/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông báo hoãn đưa ra xét xử lưu động lần 2 đối với Nguyễn Thành Đức và Trần Thị Tuyết Hương, trong vụ án “giết chồng của người tình rồi chôn xác phi tang” gây xôn xao dư luận.

Bị cáo Nguyễn Thành Đức và Trần Thị Tuyết Hương tại phiên tòa xét xử lưu động vào ngày 24/5.

Trước đó, trong phiên xét xử vào ngày 24/5 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa còn nhiều mâu thuẫn nên quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho cơ quan chức năng điều tra bổ sung. Theo kế hoạch, vụ án sẽ được xét xử vào ngày mai (12/9). Tuy nhiên, hôm nay, lịch xét xử được thông báo sẽ dời tới ngày 26/9.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 4/2016, Nguyễn Thành Đức quen biết với vợ chồng anh Vũ Di Hành và Trần Thị Tuyết Hương. Sau một thời gian qua lại, giữa Đức và Hương nảy sinh quan hệ tình cảm. Sau nhiều thăng trầm trong quan hệ phi đạo đức này, từ ngày 14 đến 16/12/2016, Đức có điều kiện ăn ngủ chung một nơi với gia đình anh Hành (tại thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm) và nảy sinh ý định giết anh Hành để giải thoát cho tình nhân của mình.

Thực hiện ý định này, Đức đã dùng 1 dao Thái Lan sát hại anh Hành lúc nạn nhân đang ngủ, dùng chăn quấn xác, mang ra vườn cà phê trước nhà để chôn. Do sợ bị phát hiện, đêm 16/12/2016, Đức đào xác của nạn nhân, đưa sang vườn cà phê của ông Nguyễn Thanh Hải, ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm đào hố chôn giấu.

Đến ngày 15/2/2017, Đức và Hương bị cơ quan Công an bắt giữ. Ngày 21/2/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Đức về tội giết người, Trần Thị Tuyết Hương về tội che giấu tội phạm./.

