Viện Kiểm sát xin lỗi lái phụ tàu SE2 trong vụ tai nạn cầu Ghềnh

Sáng 7/9, Viện KSND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tổ chức buổi xin lỗi công khai ông Nguyễn Xuân Phú (53 tuổi, lái phụ tàu SE2) tại UBND phường Hiệp Phú (quận 9, TP.HCM).

Vào năm 2011, sau vụ tai nạn giữa tàu SE2 và 6 ô tô ở cầu Ghềnh (Đồng Nai) làm 2 người chết, 22 người bị thương, Viện KSND TP Biên Hòa đã khởi tố, truy tố oan sai đối với ông Nguyễn Xuân Phú và bắt giam ông hơn 9 tháng.

Hai lái tàu là ông Phú (trái) và ông Túy bị truy tố oan trong vụ tai nạn tàu hỏa ở cầu Ghềnh

Ông Danh Huệ, Phó Viện trưởng Viện KSND TP.Biên Hòa đã xin lỗi công khai đối với ông Phú vì bị truy cứu trách nhiệm hình sự dẫn đến oan sai.

“Chúng tôi thừa nhận khuyết điểm và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Sau buổi xin lỗi, cải chính công khai ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chủ động bồi thường thiệt hại vật chất, tinh thần cho ông Phú”, ông Danh Huệ nói.

Tại buổi xin lỗi công khai, ông Phú cho biết: “Khi bị bắt giam oan, những tổn thất mất mát của gia đình chúng tôi mà Viện KSND TP Biên Hòa gây ra cho tôi rất lớn, có những thiệt hại không bao giờ bù đắp được”.

Trước đó, tòa sơ thẩm TAND quận 9 đã mở phiên tòa xét xử tuyên buộc VKSND TP Biên Hòa phải bồi thường cho ông Phú số tiền 349 triệu đồng. Ông Phú không đồng ý, kháng cáo. Ngày 29/8, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên VKSND TP Biên Hòa bồi thường số tền là 502,5 triệu đồng.

Cùng với ông Phú, trước đó, ngày 31/8, Viện KSND TP.Biên Hòa cũng đã tổ chức buổi xin lỗi ông Nguyễn Văn Túy, lái chính tàu SE2.

Tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên VKSND TP Biên Hòa phải bồi thường tổng số tiền hơn 322 triệu đồng. Ông Túy khồng đồng ý mức bồi thường nên kháng cáo lên tòa cấp cao.

Nội dung vụ việc, tối 6/2/2011, ông Nguyễn Văn Túy lái tàu SE2 từ TP.HCM đi Bình Thuận. Khi đến gần cầu Ghềnh, Đồng Nai, thấy đèn tín hiệu cho phép nên ông cho tàu chạy qua. Khi tàu vào đến cầu thì ông phát hiện ô tô kẹt trên cầu nên hãm thắng nhưng không kịp. Tai nạn khiến 2 người chết, 22 người bị thương.

Ông Túy và phụ tàu Nguyễn Xuân Phú cùng 4 nhân viên gác chắn, một nhân viên thông tin tín hiệu, một tài xế taxi bị bắt để điều tra. Trong đó, ông Túy và phụ tàu bị khởi tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt. Sau chín tháng bị tạm giam, ông Túy và ông Phú được tại ngoại.

Năm 2015, VKSND TP Biên Hòa miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho ông Túy và ông Phú do chuyển biến tình hình mà hành vi phạm tội không còn gây nguy hiểm cho xã hội. Sau nhiều lần kêu oan, VKSND TP Biên Hòa mới ra quyết định đình chỉ bị can đối với ông Túy và ông Phú với lý do hành vi không cấu thành tội phạm./.

