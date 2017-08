Ảnh: VKS công khai xin lỗi người lái tàu hỏa vụ tai nạn cầu Ghềnh

Sáng 30/8, Viện kiểm sát nhân dân TP Biên Hoà (Đồng Nai) tổ chức buổi xin lỗi công khai với lái tàu Nguyễn Văn Tuý đã bị bắt tạm giam và truy tố oan trong vụ tai nạn sập cầu Ghềnh (Đồng Nai) xảy ra năm 2011. Tại buổi xin lỗi, ông Danh Huệ - Phó Viện trưởng Viện KSND TP Biên Hoà nói: "Chúng tôi biết trong suốt thời gian bị tạm giam, ông Túy bị ảnh hưởng, mất mát vô cùng lớn. Chúng tôi biết lời xin lỗi hôm nay chỉ là một phần bù đắp vô cùng nhỏ bé”. Ông Huệ cho biết, sẽ xem xét, kiểm điểm cá nhân, tổ chức đã làm oan sai cho ông Túy theo quy định pháp luật. Phát biểu tiếp nhận lời xin lỗi công khai, ông Tuý bật khóc. Ông nói: “Những tổn thất với tôi không thể bù đắp được. Việc xin lỗi lẽ ra phải diễn ra từ hơn một năm trước, khi bản án của toà có hiệu lực Các cán bộ công an, Viện kiểm sát liên quan trong việc bắt giữ tôi tới nay chưa được biết về xử lý trách nhiệm thế nào”. Ông Túy cho biết thêm, ông và ông Nguyễn Xuân Phú (phụ lái tàu) là hai người được giao nhiệm vụ điều khiển tàu SE2 - cùng bị khởi tố, truy tố và đình chỉ nhưng khi ra toà khởi kiện đòi bồi thường oan sai thì 2 người nhận số tiền khác nhau. Trước đó, ngày 6/2/2011 đã xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và ô tô trên cầu Ghềnh khiến 2 người chết và 22 người bị thương, làm tê liệt hệ thống đường sắt Bắc Nam từ Biên Hoà vào TP.HCM. Trong ảnh: Vụ tai nạn tàu lửa đâm trực diện ô tô trên cầu Ghềnh ngày 6/2/2011. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Sau đó, ông Nguyễn Văn Tuý (lái tàu) và Nguyễn Xuân Phú (phụ lái tàu) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt cùng nhiều người khác. Trong đó, hai ông bị tạm giam 287 ngày thì được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong ảnh: Ông Túy phát biểu tại buổi xin lỗi công khai. (Ảnh: KT) Theo trình bày của ông Túy, khi đến gần cầu Ghềnh, thấy đèn tín hiệu cho phép nên họ cho tàu chạy qua. Khi tàu vào đến nơi thì ông Tuý phát hiện chiếc ô tô đang kẹt trong cầu nên hãm phanh nhưng không kịp. Hai ông cho rằng mình hoàn toàn không có lỗi và liên tục kêu oan trong suốt quá trình bị bắt tạm giam và sau đó. Trong ảnh: Ông Túy tại buổi công khai xin lỗi. (Ảnh: Tiền Phong) Năm 2015, Viện KSND TP Biên Hoà ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can với hai lái tài vì lý do không có hành vi phạm tội. Ông Túy và ông Phú yêu cầu VKSND TP Biên Hòa xin lỗi và bồi thường oan. Trong ảnh: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Biên Hoà trao hoa, công khai xin lỗi ông Túy. Do hai bên thương lượng không thành nên ông Túy khởi kiện VKSND TP Biên Hòa. Tại phiên phúc thẩm TAND tỉnh Bình Dương sau khi xem xét các chứng cứ, HĐXX tuyên VKSND TP Biên Hòa phải bồi thường tổng số tiền hơn 322 triệu đồng. Ông Túy không đồng ý đã làm đơn kháng cáo. Riêng lái tàu phụ ông Nguyễn Xuân Phú, ngày 29/8, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã tuyên Viện KSND TP Biên Hòa bồi thường số tiền hơn 500 triệu đồng./.

