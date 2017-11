Ảnh: Hội An hối hả dọn dẹp sau lũ đón các đoàn đại biểu APEC

Tại Hội An, một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn, mặc dù mấy ngày trước nước ngập sâu nhưng đến nay công tác khắc phục đang diễn ra nhanh chóng. Nước vẫn ngập sâu ở một số nơi. Chính quyền và người dân đang hối hả dọn dẹp, chỉnh trang đường phố nhằm chuẩn bị tốt nhất cho những sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại đây. Bộ đội được điều động về Hội An giúp dân dọn dẹp nhà cửa, đường phố sau những ngày bị ngập nước. "Quân với dân một ý chí", cùng nhau làm sạch nhà cửa, đường phố chào đón Tuần lễ cấp cao APEC. Sau mấy ngày ngập sâu, mưa dầm, hôm nay Hội An có nắng đẹp, thuận lợi cho công tác dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa đường phố, chào đón các đoàn khách du lịch, đặc biệt là các địa biểu APEC. Tại các con đường ven sông Bạch Đằng, khu An Hội, làng gốm truyền thống phường Thanh Hòa, nước vẫn chưa rút hết, bùn đất còn ứ đọng ngập ngụa. Nhiều con phố ở Hội An bùn đất ngập sâu khiến công việc dọn vệ sinh vô cùng vất vả. Nhiều nơi nước vẫn ngập sâu. Hàng trăm bộ đội được huy động giúp người dân và chính quyền phố cổ Hội An dọn dẹp sau khi nước rút. Rác thải, bùn đất làm tắc nhiều cống thoát nước. Một du khách nước ngoài đi thăm phố cổ Hội An đứng nhìn bộ đội, thanh niên tình nguyện đang "làm đẹp" phố phường sau khi bị ngập nước. Tại các tuyến phố chính đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhịp sống đã trở lại bình thường, các cửa hàng bắt đầu mở cửa trở lại. Trong sáng 9/11, lực lượng bộ đội, dân quân, đoàn thanh niên cùng với người dân hối hả dọn dẹp nốt. Trong sáng nay, các đoàn khách du lịch trở lại Hội An đông hơn. Nhiều đoàn khách tham dự APEC cũng bắt đầu đổ về đô thị cổ. Bảo tàng Hội An - nơi trưng bày nhiều hiện vật lịch sử liên quan đến các thời kỳ phát triển của Đô thị cổ Hội An, điểm đến của nhiều du khách - mấy ngày trước cũng bị ngập nghiêm trọng, tuy vậy đến nay mọi thứ đã được dọn dẹp. Du khách đã có thể tham quan.

Tại Hội An, một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn, mặc dù mấy ngày trước nước ngập sâu nhưng đến nay công tác khắc phục đang diễn ra nhanh chóng. Nước vẫn ngập sâu ở một số nơi. Chính quyền và người dân đang hối hả dọn dẹp, chỉnh trang đường phố nhằm chuẩn bị tốt nhất cho những sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại đây. Bộ đội được điều động về Hội An giúp dân dọn dẹp nhà cửa, đường phố sau những ngày bị ngập nước. "Quân với dân một ý chí", cùng nhau làm sạch nhà cửa, đường phố chào đón Tuần lễ cấp cao APEC. Sau mấy ngày ngập sâu, mưa dầm, hôm nay Hội An có nắng đẹp, thuận lợi cho công tác dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa đường phố, chào đón các đoàn khách du lịch, đặc biệt là các địa biểu APEC. Tại các con đường ven sông Bạch Đằng, khu An Hội, làng gốm truyền thống phường Thanh Hòa, nước vẫn chưa rút hết, bùn đất còn ứ đọng ngập ngụa. Nhiều con phố ở Hội An bùn đất ngập sâu khiến công việc dọn vệ sinh vô cùng vất vả. Nhiều nơi nước vẫn ngập sâu. Hàng trăm bộ đội được huy động giúp người dân và chính quyền phố cổ Hội An dọn dẹp sau khi nước rút. Rác thải, bùn đất làm tắc nhiều cống thoát nước. Một du khách nước ngoài đi thăm phố cổ Hội An đứng nhìn bộ đội, thanh niên tình nguyện đang "làm đẹp" phố phường sau khi bị ngập nước. Tại các tuyến phố chính đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhịp sống đã trở lại bình thường, các cửa hàng bắt đầu mở cửa trở lại. Trong sáng 9/11, lực lượng bộ đội, dân quân, đoàn thanh niên cùng với người dân hối hả dọn dẹp nốt. Trong sáng nay, các đoàn khách du lịch trở lại Hội An đông hơn. Nhiều đoàn khách tham dự APEC cũng bắt đầu đổ về đô thị cổ. Bảo tàng Hội An - nơi trưng bày nhiều hiện vật lịch sử liên quan đến các thời kỳ phát triển của Đô thị cổ Hội An, điểm đến của nhiều du khách - mấy ngày trước cũng bị ngập nghiêm trọng, tuy vậy đến nay mọi thứ đã được dọn dẹp. Du khách đã có thể tham quan.