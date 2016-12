Ảnh: Vụ cháy lớn trên phố Phùng Hưng

Vào khoảng 12h trưa nay, một vụ cháy đã xảy ra tại nhiều căn nhà ở phố Phùng Hưng. Vụ cháy bắt đầu từ số nhà 83 phố Phùng Hưng lan sang nhà 81 rồi tiếp tục lan sang các nhà khác. 5 xe cứu hỏa và nhiều chiến sĩ PPCC đã được huy động đến khống chế ngọn lửa. Nhà liền kề, kèm gió to trong ngày hôm nay khiến lực lượng PCCC gặp nhiều khó khăn trong công việc dập lửa. Sau gần 1h đám cháy cơ bản được khống chế nhưng vẫn còn âm ỉ bên trong, có nguy cơ bùng phát, lan sang các nhà bên cạnh. Công tác cứu hỏa gặp khá nhiều trở ngại khi người dân hiếu kỳ đứng gần hiện trường quay phim, chụp ảnh. Lực lượng chức năng rất vất vả để phân luồng để những xe tiếp ứng tiến sát hiện trường. Trong nhà có nhiều vật liệu dễ cháy và gió to, khiến ngọn lửa có lúc bùng phát dữ dội. Ban chỉ huy chữa cháy có ngày làm việc vất vả. Đám cháy sâu bên trong buộc lực lượng PCCC dùng vòi công suất lớn hơn. Lực lượng PCCC xâm nhập hiện trường bằng cầu thang nhằm dập nguội bên trong. Tại hiện trường, nhiều xe bị phủi lớp tro từ đám cháy. Người dân cùng lực lượng chức năng tiến hành di chuyển nhằm bảo toàn tài sản. Khói từ ngọn lửa lan sang một trường mầm non có 60 bé. Rất may, các giáo viên trong trường đã nhanh chóng di chuyển các cháu đến nơi an toàn. Những vật dụng của trường mầm non được di chuyển, tránh những rủi ro xấu nhất có thể xảy ra.

Vào khoảng 12h trưa nay, một vụ cháy đã xảy ra tại nhiều căn nhà ở phố Phùng Hưng. Vụ cháy bắt đầu từ số nhà 83 phố Phùng Hưng lan sang nhà 81 rồi tiếp tục lan sang các nhà khác. 5 xe cứu hỏa và nhiều chiến sĩ PPCC đã được huy động đến khống chế ngọn lửa. Nhà liền kề, kèm gió to trong ngày hôm nay khiến lực lượng PCCC gặp nhiều khó khăn trong công việc dập lửa. Sau gần 1h đám cháy cơ bản được khống chế nhưng vẫn còn âm ỉ bên trong, có nguy cơ bùng phát, lan sang các nhà bên cạnh. Công tác cứu hỏa gặp khá nhiều trở ngại khi người dân hiếu kỳ đứng gần hiện trường quay phim, chụp ảnh. Lực lượng chức năng rất vất vả để phân luồng để những xe tiếp ứng tiến sát hiện trường. Trong nhà có nhiều vật liệu dễ cháy và gió to, khiến ngọn lửa có lúc bùng phát dữ dội. Ban chỉ huy chữa cháy có ngày làm việc vất vả. Đám cháy sâu bên trong buộc lực lượng PCCC dùng vòi công suất lớn hơn. Lực lượng PCCC xâm nhập hiện trường bằng cầu thang nhằm dập nguội bên trong. Tại hiện trường, nhiều xe bị phủi lớp tro từ đám cháy. Người dân cùng lực lượng chức năng tiến hành di chuyển nhằm bảo toàn tài sản. Khói từ ngọn lửa lan sang một trường mầm non có 60 bé. Rất may, các giáo viên trong trường đã nhanh chóng di chuyển các cháu đến nơi an toàn. Những vật dụng của trường mầm non được di chuyển, tránh những rủi ro xấu nhất có thể xảy ra.