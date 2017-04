Bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy

Sáng nay (9/4), Công an huyện An Dương, tỉnh Hải Dương xác nhận, đã bắt giữ tàu cá lợi dụng nạo nét luồng lạch để khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy.

Tàu cá HP-1644 bị cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ.





Vào 8h30 sáng 9/4, tàu cá mang BKS HP-1644 có trọng tải hơn 100 tấn, đang khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy, khu vực qua xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng đã bị đội 3 phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường CATP (PC 49) phối hợp cùng Công an huyện An Dương bắt giữ.

Thuyền trưởng điều khiển tàu là anh Nguyễn Văn Mạnh, 24 tuổi, (trú tại thôn 5, xã Hợp Thành, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng).

Tại thời điểm kiểm tra, anh Mạnh không xuất trình được các giấy tờ cần thiết cũng như văn bản hợp pháp về khai thác khoáng sản.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý./.

