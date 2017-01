Bến xe Miền Đông đảm bảo quyền lợi cho hành khách dịp Tết Nguyên đán

Chiều nay (11/1), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với Bến xe Miền Đông về tình hình phục vụ hành khách và rà soát lại công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực bến xe dịp cao điểm Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Bến xe Miền Đông đảm bảo an toàn, quyền lợi cho hành khách đi xe dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Bến xe Miền Đông đã thực hiện việc bán vé trước tại bến cho hành khách di chuyển từ ngày 24/12 âm lịch cho đến 28/12 âm lịch dịp Tết Nguyên đán 2017 bằng hai hình thức trực tiếp và bán vé trực tuyến qua mạng. Việc bán vé trước cho hành khách sẽ kết thúc vào ngày 26/12 âm lịch tức ngày 23/1 dương lịch. Tính đến chiều nay (11/1) đã có gần 10 ngàn vé được bán ra, phần lớn là loại xe giường nằm.

Dự báo, lượng hành khách sẽ tăng cao vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán, vì vậy, bến xe Miền Đông đã điều động xe trái tuyến, xe tăng cường để đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Bến xe Miền Đông, dự kiến có 220 ngàn vé được bán ra để phục vụ cho hành khách đi các tuyến, vé bán cho hành khách hàng ngày từ 5 giờ sáng đến 19 giờ (kể cả thứ 7 và chủ nhật). Việc phụ thu giá cước bù chiều xe chạy rỗng vào một số ngày cao điểm sẽ không quá 60%.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách đi các tuyến, ông Nguyễn Ngọc Thừa cho biết: “Cao điểm chúng tôi làm việc 24/24, ngoài ra được sự phối hợp Công an Quận Bình Thạnh thành lập một lực lượng có tất cả các đội của Quận để đảm bảo an ninh trật tự cho bến xe. Chúng tôi còn tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá vé tại các quầy. Những năm trước đã có tình trạng lợi dụng nhà xe nay chúng tôi kiểm tra liên tục không để xảy ra tình trạng lợi dụng này, như việc miễn cước hành lý để đảm bảo quyền lợi của hành khách”./.