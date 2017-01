Cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán 2017 với nắng ấm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 20-22/1 (tức ngày 23-25 tháng Chạp), khu vực Bắc bộ có mưa nhỏ, nhiệt độ giảm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 – 16 độ C, vùng núi có rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, khu vực núi cao dưới 10 độ C.

Từ ngày 23-25 (tức ngày 26-28 tháng Chạp), nhiệt độ tăng chậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất vào trưa chiều khoảng 19-22 độ C, khu tây bắc trên 23 độ C.

Từ ngày 26 đến 30/1 (29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), trời khô ráo, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng, trời ấm áp dần. Khu vực Bắc Trung Bộ: từ ngày 20-22/1 (23-25 tháng Chạp) do ảnh hưởng của không khí lạnh, có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 – 17 độ C.

Từ ngày 23 – 25 (26-28 tháng Chạp), có mưa vài nơi, nhiệt độ tăng dần, trời chỉ còn rét nhẹ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 17- 19 độ C. Từ ngày 26 đến 30/1 (29 tháng chạp – 3 tết) nhiệt độ tiếp tục tăng, trưa chiều có nắng nhẹ.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng dự báo khí tượng hạn vừa, hạn dài cho biết: "Trong tuần từ 26 tháng chạp đến mùng 2 Tết, khu vực Bắc bộ sẽ ấm hơn trung bình nhiều năm. Khu vực Trung bộ có mưa rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, nhưng không ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân hoặc các lễ hội ngoài trời. Nhận định của chúng tôi là ít có khả năng có khả năng xuất hiện đợt không khí lạnh mạnh trong dịp Tết. Xa hơn nữa vào ngày mùng 3, 4 Tết có thể xuất hiện đợt không khí lạnh nữa và đợt này mạnh hơn các đợt không khí lạnh dịp trước Tết."

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ từ 21-23/1 (24-26 tháng Chạp), có mưa rải rác ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam, thấp nhất phổ biến từ 19-22 độ C, cao nhất 23 – 26 độ C; Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: từ 19/1-30/1 (22 tháng chạp - 3 tết) phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Riêng các tỉnh ven biển miền Đông Nam Bộ có khả năng có mưa rào rải rác từ ngày 24-26/1 (27-29 tháng Chạp)./.