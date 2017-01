Độc đáo phiên chợ Tết mỗi năm chỉ họp một lần lúc nửa đêm

Đầu năm mới, từ khuya mùng 2 đến rạng sáng mùng 3 Tết Nguyên đán, chợ đình Bích La lại họp. Mặc dù chỉ họp một đêm duy nhất nhưng chợ đình Bích La ở xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thu hút hàng ngàn lượt người dân và du khách.

Cảnh mua bán lộc ở chợ đình Bích La

Từ 22h tối mùng 2 Tết, chợ đình Bích La đã rất đông người đi chợ, du xuân. Cũng như mọi năm, năm nay, bạn Nguyễn Thị Quỳnh Như, sinh viên trường Đại học Khoa học Huế về quê ăn tết và tham gia lễ hội chợ đình. Quỳnh Như chia sẻ, đến chợ đình đầu tiên là hưởng không khí lễ hội, sau đó là mua lộc đầu năm và cầu mong năm mới may mắn, an lành.

“Năm nào em cũng ghé chợ đình để lưu lại những kí ức. Lễ hội chợ đình Bích La có tiếng lâu đời rồi, em muốn tới đây để cầu một năm may mắn hơn và mua một ít kỷ vật cầu may”, Quỳnh Như chia sẻ.

Chợ đình hằng năm thu hút từ 25.000 - 35.000 lượt du khách tham gia

Lễ hội truyền thống chợ đình Bích La có từ hàng trăm năm nay, mọi người đến đây cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng làm ăn phát đạt. Người dân đến chợ để cầu mong sự may mắn, thuận lợi trong công việc, cuộc sống, học hành. Nét độc đáo của phiên chợ quê có một không hai này là người bán không bao giờ nói thách, và người mua cũng không bao giờ trả giá. Mỗi người đến đây đều quan niệm rằng, sẽ mua được nhiều lộc, nhiều may mắn và xua đi những điều không may trong năm mới.

Đồ chơi dân gian bán tại chợ đình.

Ở chợ đình Bích La, sản phẩm được bày bán đều do chính người nông dân làm ra như nhánh chè xanh, cây hoa, gói muối, chiếc bật lửa, ngọn trầu cau, những con tò he hay những đồ vật kỷ niệm… Ngoài ra, các ông đồ khăn áo chỉnh tề ngồi mài mực cho chữ. Người dân tới xin chữ đầu năm, ông đồ chỉ cho không bán, đáp lại tình cảm đó, du khách có thể tặng may mắn cho người viết thư pháp bằng những bao lì xì.

Ông đồ khăn áo chỉnh tề cho chữ ở chợ đình Bích La

Nghi lễ gọi thần Kim Quy hằng năm

Phần quan trọng nhất của lễ hội chợ đình Bích La là nghi lễ tôn nghiêm gọi thần Kim Quy. Đêm mùng 2 rạng sáng mùng 3 Tết, người dân tập trung trước đình Bích La, đánh trống khua chiêng thật lớn để mời rùa vàng nổi lên, ban phát “lộc” và chứng giám lời cầu nguyện một năm mới an lành. Từ dưới hồ nước sát đình, "thần Kim Quy" nổi lên trong sự chờ đón của các tộc họ và hàng nghìn du khách. "Thần Kim Quy" là dấu hiệu cho một năm thuận lợi, mùa màng bội thu, con cái, gia đình hạnh phúc, thuận hòa.

Du khách tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm

Ông Võ Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Lễ hội chợ đình Bích La đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân Quảng Trị và khách thập phương. Du khách càng ngày càng đông, trong thời gian tới đề nghị các cấp các ngành sớm đầu tư nâng cấp lễ hội thành lễ hội cấp Quốc gia”./.