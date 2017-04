Đăng ký thi THPT QG: Lo ùn ứ hồ sơ thí sinh tự do những ngày cao điểm

Đến thời điểm hiện tại, trong khi đa phần các trường trung học phổ thông trên địa bàn TPHCM đã hoàn tất việc thu hồ sơ đăng ký thi THPT Quốc gia năm 2017 của học sinh thì tại nhiều trung tâm giáo dục thường xuyên, số lượng hồ sơ thu vào vẫn khá khiêm tốn. Nhiều người lo rằng, nếu lượng lớn thí sinh tự do tập trung nộp hồ sơ vào những ngày cuối, tình trạng ùn ứ sẽ diễn ra.

Năm nay, TPHCM dự kiến có hơn 10 ngàn thí sinh tự do đăng ký thi THPT Quốc gia. Theo quy định, thí sinh tự do sẽ mua và nộp hồ sơ tại các trung tâm giáo dục thường xuyên ở 24 quận, huyện. Do vậy, số lượng hồ sơ mà các trung tâm giáo dục thường xuyên phải thu về là không hề nhỏ. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, nhiều trung tâm chỉ mới nhận được vài chục hồ sơ.

Tính đến ngày 12/4, số hồ sơ thí sinh tự do đăng ký thi THPT Quốc gia năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh chỉ khoảng 30 bộ trên tổng số gần 50 hồ sơ bán ra. Trong khi đó, chỉ tiêu dự tính mà Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố giao cho trung tâm trong kỳ thi này là trên 300 hồ sơ. Vì vậy, ông Nguyễn Phạm Đại, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh lo rằng, lượng lớn hồ sơ sẽ tập trung vào những ngày cuối của đợt đăng ký dự thi

Ông Nguyễn Phạm Đại nhận định: “Khả năng thí sinh tập trung nộp hồ sơ vào những ngày cuối là rất lớn. Nếu như vậy, việc đáp ứng thu nhận hồ sơ là khâu khó khăn cho các trung tâm giáo dục thường xuyên vì nhân sự và cơ sở vật chất của chúng tôi có hạn. Việc thí sinh đổ dồn về như vậy sẽ khiến khối lượng công việc ùn ứ lớn. Khi tập trung hết sức lực để giải quyết công tác này thì những việc khác của trung tâm có thể bị ảnh hưởng”.

Tổ chức thu hồ sơ đăng ký dự thi ở cả 2 cơ sở nhưng đến nay, lượng hồ sơ thu về của Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Gò Vấp vẫn rất khiêm tốn: chỉ khoảng 60 hồ sơ. Trong khi đó, gần 260 hồ sơ đã được bán ra đến thời điểm này.

Ông Lê Ngọc Khái, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Gò Vấp cho biết: “Các thí sinh tự do giờ này đang rất chậm trễ trong việc nộp hồ sơ thi. Có nhiều lý do dẫn đến việc này, trong đó lý do chính là vì thí sinh tự do ở rất nhiều nguồn. Họ là người lao động hoặc những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, bây giờ thi tổ hợp bộ môn để xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Vì vậy, sự chú ý cho công việc này của các thí sinh tự do không bằng học sinh ở các trung tâm giáo dục thường xuyên cũng như các trường trung học phổ thông”.

Để hạn chế thấp nhất tình trạng ùn ứ hồ sơ vào giai đoạn cao điểm, bên cạnh việc chuẩn bị sẵn nguồn nhân lực dự trù cũng như lên kế hoạch làm việc tăng ca, Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Gò Vấp còn đưa ra thời hạn thu hồ sơ đối với các thí sinh tự do. Theo đó, trung tâm này sẽ chốt việc nhận hồ sơ đăng ký thi THPT Quốc gia năm nay của thí sinh tự do vào ngày 17/4 tới. Nhiều trung tâm đã có phương án dự trù và gia hạn thời gian đăng ký.

Còn tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Phú, đến nay, hơn 600 hồ sơ đăng ký dự thi đã được bán ra cho các thí sinh tự do. Tuy nhiên, theo ông Lưu Thanh Tòng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Phú, trung tâm sẽ không tiến hành thu hồ sơ rải rác mà sẽ tổ chức thu tập trung. Lý do ông Tòng đưa ra là vì đa phần các thí sinh tự do khi đến mua hồ sơ đăng ký thường không chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và giấy chứng nhận đi kèm theo quy định. Vì vậy, thí sinh cần được tư vấn kỹ cũng như có thêm thời gian bổ sung giấy tờ trước khi hoàn tất hồ sơ đăng ký để khỏi mất công đi tới đi lui.