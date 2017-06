Hà Nội sắp đục thông những vòm cầu hàng trăm năm tuổi

Nhằm tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cho người dân Thủ đô,UBND TP Hà Nội đang nghiên cứu phương án đục thông 127 ô vòm cầu đường sắt chạy qua trung tâm Hà Nội đã bị bịt kín hàng chục năm qua. Các ô vòm cầu từ phố Phùng Hưng đến hết phố Gầm Cầu (giáp với ga Long Biên), thuộc quận Hoàn Kiếm. Ảnh Google Maps. Thông tin đục thông các vòm cầu Phùng Hưng đến ga Đầu Cầu được Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra tại buổi tiếp xúc cử tri tại quận Hoàn Kiếm ngày 20/6, trước kỳ họp thứ tư HĐND thành phố khóa XV. Theo ông Chung, thời gian tới, UBND thành phố sẽ thực hiện một số dự án để tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cho người dân Thủ đô nói riêng, người dân cả nước nói chung. Việc đục thông các vòm cầu nằm trong dự án này. Trong lịch sử 131 vòm cầu này rỗng, sau đó đã được cho xây bịt kín. Hiện tại đã có 4 vòm cầu đã làm đường đi, 127 vòm cầu còn lại sẽ được cải tạo, tạo thành không gian công cộng hoạt động theo mô hình phố sách hoặc là địa điểm tổ chức các hoạt động nghệ thuật, hội họa… Phía trên các ô vòm là mặt đường sắt rộng khoảng 4 m có đường ray ở giữa và chỉ phục vụ cho tàu hỏa chạy qua. Các vòm cầu này là trụ đỡ cho tuyến đường sắt nối nhiều tỉnh phía Bắc với ga Long Biên. Giờ đây những vòm cầu trở thành bãi gửi xe công cộng hoặc là nơi sinh hoạt của người dân Hà Nội. Mỗi vòng cầu được đánh số thứ tự. Nhận được thông tin này nhiều người dân tại quận Hoàn Kiếm tỏ ra đồng tình về quyết định của thành phố. Tuy nhiên nhiều người dân vẫn băn khoăn, lo lắng nếu thay đổi diện mạo khu vực này thì kết cấu công trình đường sắt có được an toàn và an ninh trật tự trong khu vực có được đảm bảo. Ông Nguyễn Đình Quý (Cửa Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Về mặt chủ trương của thành phố chúng tôi rất ủng hộ nhưng cần tính toán rất kỹ lưỡng đến các phương án an toàn khi thay đổi kết cấu chân đường sắt và tình hình an ninh trật tự có được đảm bảo không? Đấy là những vấn đề mà chúng tôi lo lắng nhất". Các ô vòm có chiều rộng gần tương đương nhau, chỉ khác về chiều cao. Ô thấp nhất có chiều cao khoảng 2m ở ngõ Hàng Hương và ô cao nhất nằm ở cuối phố Gầm Cầu cao khoảng 6m. Những ô vòm cầu này được làm chân đường sắt được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Bên trên các vòm cầu là đường sắt bên dưới là đường giao thông đi lại với nhiều các dịch vụ sinh hoạt khác nhau. Từ ga Long Biên dẫn vào nội đô, đường sắt cao hơn rất nhiều so với nền đường bộ. Việc đục thông các vòm cầu không chỉ tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa độc đáo cho người dân Thủ đô, mở ra thêm địa điểm du lịch mới, đồng thời giải quyết nhu cầu đi lại và sinh hoạt của nhân dân Hà Nội.

