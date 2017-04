Hà Nội yêu cầu hạn chế ùn ứ khách tại các bến xe dịp 30/4

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2017.

Cụ thể: UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty vận tải Hà Nội có phương án tăng cường bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, chất lượng phương tiện để đáp ứng tốt nhất nhu cầu vận tải trong đợt cao điểm, đảm bảo trật tự và vệ sinh môi trường tại các bến xe; đổi mới phương thức bán vé, ngăn chặn việc đầu cơ vé, tăng giá vé, giá cước vận tải trái phép; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, thuận lợi cho hành khách, hạn chế tối thiểu hiện tượng ùn ứ khách tại các bến xe.

Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5 (ảnh: VOVGT)

Sở Giao thông Vận tải, Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Cảnh sát giao thông đường thủy và các lực lượng chức năng thành lập các tổ công tác liên ngành lưu động, duy trì lực lượng 24/24h để tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường các khu vực trọng điểm có nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Lãnh đạo UBND TP yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các hành vi cơ nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, như: chạy quá tốc độ quy định đi vào đường cấm, đường ngược chiều; đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm; điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt quá quy định; chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép của phương tiện, của cầu, đường; chở hành khách vượt quá số người theo quy định; tránh, vượt sai quy định; đỗ, dừng sai quy định; tình trạng “xe dù”, “bến cóc”, phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn; đồng thời, giao trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí trực tiếp phụ trách địa bàn về các vụ việc xảy ra.

Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vi của ngành đường sắt, đường thủy thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các đường ngang giao cắt giữa đường bộ với đường sắt, trên các tuyến đường giao thông nông thôn, các bến tàu, bến đò, cảng đường thủy trên các tuyến sông; kịp thời phát hiện các nguy cơ mất an toàn giao thông tại các vị trí nêu trên và phối hợp với các đơn vị quản lý để kịp thời có biện pháp khắc phục…/.